Mazraoui gaat in op ‘moeilijke kwestie’: ‘Het is graag of niet’

Dinsdag, 21 september 2021 om 23:18 • Laatste update: 23:27

De kans is zeer klein dat Noussair Mazraoui onder Vahid Halilhodzic terugkeert bij de nationale ploeg van Marokko, zo gaf hij dinsdagavond aan bij ESPN. De verdediger leeft samen met Hakim Ziyech in onmin met de huidige bondscoach en wordt al maanden genegeerd. Mazraoui besloot in een eerder stadium zijn interlandloopbaan aan Marokko te verbinden en kan om die reden niet meer voor het Nederlands elftal uitkomen. Ziyech uitte zijn frustratie begin september al met een bericht op Instagram.

"Het is een moeilijke kwestie", erkent Mazraoui in gesprek met Jan Joost van Gangelen. "Volgens mij kun je helemaal niet met die man door één deur en zolang hij er is hebben jullie een groot probleem", stelt de presentator van ESPN. "Ja, zo simpel is het eigenlijk", aldus Mazraoui. "Ik kan het moeilijker maken dan het is, maar je zegt het heel goed. De bondscoach wil ons liever niet hebben. Ik ben geen moeilijk persoon daarin. Het is graag of niet."

Noussair Mazraoui is duidelijk over de situatie met het nationale team van Marokko ?????? "De bondscoach wil ons liever niet hebben" pic.twitter.com/aRh7ti9v95 — ESPN NL (@ESPNnl) September 21, 2021

Mazraoui kan niet ontkennen dat de situatie hem spijt. "Je wilt voor je land spelen, daar heb je voor gekozen", aldus de rechtsback van Ajax. "Maar als een coach dat niet wil kan ik hoog en laag springen... Als de bondscoach bereid is om te praten, waarom zou ik daar dan niet voor open staan? Ik heb er geen contact over met Hakim. Ik zou graag voor mijn land spelen en de supporters daar. Ik heb geen duidelijkheid gekregen over waarom de keuze zo is gevallen. Het is zonde van de energie."

Ziyech sloeg eerder via Instagram terug nadat Halilhodzic harde woorden over hem sprak. "De volgende keer dat je praat, spreek dan de waarheid!", schreef Ziyech begin september op zijn Instagram Stories, gevolgd met een clownemoji. Het was een duidelijke boodschap aan de bondscoach van Marokko, die Ziyech een gebrek aan inzet verweet. "Ziyech toonde geen discipline tijdens de laatste twee wedstrijden", zei Halilhodzic, die eind augustus bekend had gemaakt dat de aanvallende middenvelder net als Mazraoui niet tot de Marokkaanse selectie behoorde voor het WK-kwalificatieduel met Soedan.