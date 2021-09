Aad de Mos voorspelt nieuw puntverlies PSV: ‘Dat wordt een gelijkspel’

Maandag, 20 september 2021 om 13:42 • Yanick Vos

Aad de Mos is niet te spreken over de handelswijze van PSV-trainer Roger Schmidt. Met name het wisselbeleid van de Duitse oefenmeester wordt ter discussie gesteld door De Mos. Hij wijst naar de wedstrijd van afgelopen zondag tegen Feyenoord (0-4), waarin Cody Gakpo al snel werd gewisseld en Noni Madueke op de bank begon.

Na 45 minuten spelen haalde Schmidt Mario Götze, Davy Pröpper en Eran Zahavi naar de kant. Toen hij na een uur spelen ook Gakpo wisselde, werd de trainer uitgefloten door het thuispubliek. “Hij doet dat waarschijnlijk op basis van data”, aldus De Mos in gesprek met het Eindhovens Dagblad. “Ik heb het altijd op basis van gevoel gedaan. Ik wisselde om een elftal beter te maken. Als iemand niet goed in zijn vel zit of overklast wordt door zijn tegenstander, dan grijp je in. Hij wisselt vaak op data en dat bewijst hij ook.”

Schmidt over kritiek wisselbeleid: 'Altijd dezelfde spelers opstellen kan niet!'

Tegen AZ voerde Schmidt ook meerdere wissels door en dat pakte goed uit. Invallers Yorbe Vertessen en Ritsu Don waren trefzeker, waardoor PSV de wedstrijd in Alkmaar met 0-3 won. “Maar toen stonden ze met 0-1 voor. Dat geeft aan dat hij het vooraf heeft bedacht, het is niet spontaan en gaat niet vanuit zijn onderbuik. Dat is me ook al opgevallen tegen Benfica. Dat is een zwak punt van deze trainer”, aldus De Mos, die van mening is dat Schmidt zijn basis eens negentig minuten moet laten spelen. “Ik kan me niet voorstellen dat deze spelers die zo goed getraind zijn moe zijn of maar zestig minuten kunnen spelen.”

Aanstaande woensdag zal PSV zich willen herpakken in de uitwedstrijd tegen Go Ahead Eagles. De Mos verwacht een 1-2 overwinning voor de Eindhovenaren, maar denkt dat PSV het lastig gaat krijgen in Deventer. “Daar ben ik van overtuigd. Kees van Wonderen is een tactisch zeer sterke coach. Hij heeft de wedstrijd tegen Feyenoord ook gezien en veel ploegen zullen die tactiek overnemen. Ik heb ze gisteren negentig minuten gezien tegen PEC Zwolle, er zit veel voetbal en snelheid in dat elftal. PSV maakt het spel niet graag. Ze willen snel voorkomen, dan gaan leunen en vanuit de omschakeling spelen. Dus PSV zal ook in de kleine wedstrijden problemen hebben als ze niet goed schakelen en Ibrahim Sangaré er niet bij is”, aldus De Mos, doelend op de geblesseerde Ivoriaanse middenvelder.

Na de midweekse speelronde volgt voor PSV aanstaande zaterdag de uitwedstrijd tegen Willem II. De Mos verwacht dat het team van Schmidt de drie punten niet mee zal nemen uit Tilburg. “Dat zal een gelijkspelletje worden”, aldus de oud-trainer, die Willem II ziet als een ‘lastige tegenstander’. “Fred Grim is ook een slimme trainer. Maar het is ook allemaal afhankelijk van de uitslag doordeweeks. Het is namelijk RKC Waalwijk – Willem II, een derby. Dat is ook niet makkelijk voor Willem II.”