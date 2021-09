Chelsea slacht Tottenham Hotspur mede dankzij wisselbeleid Thomas Tuchel af

Zondag, 19 september 2021 om 19:24 • Mart van Mourik • Laatste update: 19:26

Chelsea heeft zondagavond een overtuigende zege geboekt op Tottenham Hotspur. Het Premier League-duel in het Tottenham Hotspur Stadium werd pas na rust opengebroken en eindigde door treffers van Thiago Silva, N’Golo Kanté en Antonio Rüdiger in 0-3. Het was de vierde seizoenszege voor the Blues, die dertien punten hebben en doorschuiven naar de tweede plek op de ranglijst. De ploeg van manager Nuno Espirito Santo bezet met negen punten de zevende plek in Engeland.

In tegenstelling tot het gewonnen Champions League-duel met Zenit Sint-Petersburg moest Hakim Ziyech ditmaal genoegen nemen met een plek op de bank. Daarmee maakte Tuchel ruimte voor Kai Havertz, die met Romelu Lukaku en Mason Mount het aanvalstrio vormde. Verder kreeg Thiago Silva een basisplaats in het hart van de driemansverdediging en verving Kepa Arrizabalaga

de geblesseerde Edouard Mendy onder de lat. Bij Tottenham Hotspur ontbrak Steven Bergwijn. De vleugelaanvaller viel al voor rust geblesseerd uit in de Conference League-wedstrijd tegen Stade Rennais en zit voor onbekende tijd aan de kant met een enkelblessure.

Thiago Silva domineert in de lucht! ????? De Braziliaan torent boven de rest uit en kopt knap raak: 0-1 voor de bezoekers ??#ZiggoSport #PremierLeague #TOTCHE pic.twitter.com/FQOZ24vBZP — Ziggo Sport Voetbal (@ZS_Voetbal) September 19, 2021

In het eerste bedrijf lag het baltempo hoog en het spel golfde op en neer, al was het aantal grote uitgespeelde kansen spaarzaam. Na een kwartier spelen kreeg Chelsea een goede mogelijkheid op de openingstreffer. Mount stak het halve veld over en zag Lukaku in kansrijke positie staan, maar de eindpass was niet goed genoeg om de Belgische spits een poging tot schieten te bezorgen: de aanval smoorde in de kiem. De grootste kans voor Tottenham uit het eerste bedrijf ontstond na 33 speelminuten. Giovani Lo Celso bezorgde een fraaie steekpass bij Son Heung-min, die echter verkeerd uitkwam met zijn passen na een onfortuinlijke aanname en stuitte op Hugo Lloris.

Voor het eerst sinds de aanstelling van Tuchel slaagde Chelsea er niet een schot op doel te noteren in de eerste helft van een Premier League-duel. De manager ging na rust op zoek naar meer controle en haalde Mount naar de kant ten faveure van Kanté. Die wissel sorteerde het gewenste effect, daar het scorebord ruim tien minuten later al een 0-2 tussenstand aangaf. De 0-1 kwam van het hoofd van Thiago Silva, die uit een hoekschop van Marcos Alonso overtuigend raak kopte. Het tweede doelpunt kwam op naam van Kanté.

Wat een geluk voor Chelsea! ?? N'Golo Kante krijgt hem op zijn naam, Eric Dier is de grote ongelukkige bij de 2-0 voor Chelsea ??#ZiggoSport #PremierLeague #TOTCHE pic.twitter.com/iauC4jajGz — Ziggo Sport Voetbal (@ZS_Voetbal) September 19, 2021

De middenvelder nam van circa 25 meter het vijandige doel onder vuur. Zijn schot werd door Eric Dier dusdanig van richting veranderd dat de bal buiten het bereik van Lloris in de rechterbenedenhoek belandde: 0-2. In het slotkwartier kwam Thiago Silva in de gelegenheid om op vrijwel identieke wijze zijn tweede van de avond te maken, maar ditmaal kon de sluitpost van Tottenham wel redding brengen. In het restant van de wedstrijd slaagden the Spurs er niet meer in een doorbraak te forceren. Uiteindelijk kwam Chelsea nog wel tot scoren. In de 92ste minuut zette Rüdiger op aangeven van Timo Werner de 0-3 eindstand op het scorebord.