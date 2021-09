Pedersen komt keihard in botsing en moet er met brancard vanaf tegen PSV

Zondag, 19 september 2021 om 16:23 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 16:25

Marcus Pedersen heeft de wedstrijd tegen PSV zondagmiddag vroegtijdig moeten staken. De verdediger kwam snoeihard in botsing met ploeggenoot Gernot Trauner en moest het veld per brancard verlaten. Het spel lag als gevolg van het incident enkele minuten stil. Ramon Hendriks werd vervolgens door Arne Slot binnen de lijnen gebracht als vervanger van Pedersen.

De botsing tussen Pedersen en Trauner volgde zo'n tien minuten nadat Bryan Linssen Feyenoord op 0-2 had gezet tegen PSV. De ploeg van Slot troefde PSV op alle fronten af en liep in de slotfase zelfs nog uit naar een ruimere zege via Jens Toornstra, die zijn tweede van de middag maakte, en Cyriel Dessers. Aan de kant van de thuisploeg waren er met name fluitconcerten aan het adres van Roger Schmidt, die er wederom een opmerkelijk wisselbeleid op nahield.