Strijd tussen FC Utrecht en RKC levert na tijdelijke staking geen winnaar op

Zaterdag, 18 september 2021 om 23:32 • Daniel Cabot Kerkdijk • Laatste update: 23:40

Het duel tussen FC Utrecht en RKC Waalwijk in de Eredivisie kende zaterdag een wonderlijk verloop. De ontmoeting in De Galgenwaard eindigde in 2-2, mede omdat een treffer van Mike van der Hoorn in minuut 97 door de VAR werd afgekeurd. Het was sowieso een bijzondere wedstrijd, daar de arbitrage het duel na ruim twintig minuten spelen tijdelijk staakte wegens de voorwerpen die op het veld werden gegooid. Uiteindelijk werd de wedstrijd tussen de teams van René Hake en Thijs Oosting na een half uur spelen hervat en uiteindelijk werd pas om 23.32 uur afgefloten voor het einde.

Het begin van FC Utrecht aan de wedstrijd mocht er zijn: Simon Gustafson mocht na vier minuten zomaar uithalen vanaf de rand van het strafschopgebied en schoot de bal met links in de benedenhoek. Luttele minuten later leek echter reeds de gelijkmaker op het scorebord te verschijnen. RKC kreeg een penalty na een duidelijke overtreding van Willem Janssen op Richard van der Venne. Jens Odgaard ging achter de bal staan, maar moest lang wachten omdat de fans van FC Utrecht van alles op het veld gooiden.

Odgaard schoot vervolgens zwak in en doelman Maarten Paes bracht redding. Arbiter Richard Martens zag hoe er nog meer lege bekers op het veld werden gegooid en legde de wedstrijd even stil. Na twintig minuten was het wel raak voor Odgaard toen hij de bal van Vurnon Anita kreeg en via de benen van Paes de gelijkmaker binnenprikte: 1-1. De wedstrijd werd uiteindelijk niet veel later alsnog tijdelijk gestaakt door Martens omdat de fans van de thuisploeg zich bleven misdragen en objecten op het veld bleven gooien.

Na een half uur werd het duel pas hervat, maar niet voordat Martens een striemend fluitconcert over zich heen kreeg. FC Utrecht was na de hervatting duidelijk de bovenliggende partij. Keeper Etienne Vaessen zag vrijwel non-stop spelers van de Domstedelingen voor zijn neus opduiken, maar toch was het RKC dat met een voorsprong het rustsignaal haalde. Na een prachtige counter kwam de bal via Van der Venne voor de linker van Alexander Büttner, die deze vervolgens op heerlijke wijze in de kruising joeg: 1-2.

Mark van der Maarel en Mimoun Mahi kwamen na rust binnen de lijnen voor Adam Maher en Janssen. FC Utrecht begon goed aan de tweede helft, ondanks een misser van Sander van de Streek, en na 51 minuten wees Martens naar de stip. Ahmed Touba gleed Anastasios Douvikas onderuit, waarna Douvikas zelf de 2-2 binnenknalde. De storm van FC Utrecht ging een beetje liggen en RKC werd weer iets gevaarlijker.

Een schot van Van der Venne ging rakelings over en aan de andere kant werd een schot van Django Warmerdam van richting veranderd. In de slotfase was het toch weer FC Utrecht dat meer aanspraak leek te maken op de overwinning. Een kopbal van Mike van der Hoorn uit een hoekschop ging een halve meter over en in de zevende minuut leek hij wel te scoren toen hij de bal van dichtbij in de verre hoek langs Vaessen mikte. De VAR constateerde echter hands van Adrián Dalmau.