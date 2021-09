Club Brugge beëindigt op wrede wijze ongeslagen reeks van Charleroi

Zaterdag, 18 september 2021 om 22:44 • Daniel Cabot Kerkdijk • Laatste update: 22:47

Drie dagen na het verrassende gelijkspel tegen Paris Saint-Germain in de Champions League heeft Club Brugge een minimale overwinning in de Jupiler Pro League geboekt. Het team van Philippe Clement kwam zeer goed weg tegen Charleroi, dat tot zaterdag nog de enige ongeslagen ploeg in de competitie was en in de extra tijd een onverwachte tegentreffer om de oren kreeg: 0-1. Een onklopbare Simon Mignolet speelde een hoofdrol.

Charleroi was in de eerste 45 minuten de gevaarlijkste ploeg met enkele leuke kansen. Club Brugge had vaker de bal, maar werd zelden dreigend en had aan Mignolet te danken dat het niet op achterstand kwam. Dat was ook een compliment richting de thuisploeg, die amper iets weggaf zonder overdreven negatief te spelen. Clement had na de eerste helft voldoende gezien en haalde Faitout Maouassa naar de kant, ten faveure van Noa Lang.

Club Brugge sleept hem toch nog uit het vuur ?? De Ketelaere glijdt hem in de extra tijd binnen ??#ZiggoSport #ProLeague #CHACLU pic.twitter.com/zOHlo2kC24 — Ziggo Sport Voetbal (@ZS_Voetbal) September 18, 2021

De bezoekers begonnen echter niet goed aan de tweede helft en mochten Mignolet na een paar minuten al zeer dankbaar zijn. De doelman werkte een keiharde kopbal van Shamar Nicholson tegen de onderkant van de lat. Met een uitgestoken been voorkwam hij dat de aanstormende Adem Zorgane de rebound kon benutten. Naarmate de tweede helft vorderde ging de storm van Charleroi liggen, maar de Bruggelingen zaten niet goed in de wedstrijd en maakten zelfs een nog zwakkere indruk dan in de eerste helft.

Toch verscheen in de extra tijd de 0-1 op het scorebord. Ignace Van der Brempt schoof de bal voor het doel en daar was De Ketelaere om het vonnis van Charleroi te voltrekken. Een hard gelag voor Charleroi, dat een dergelijke einde niet verdiende na een uitstekende collectieve prestatie. Bas Dost bleef op de bank; Ruud Vormer ontbrak door blessureleed.