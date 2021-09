Arteta: ‘Ik denk dat de woorden van Slot uit de context zijn getrokken’

Zaterdag, 18 september 2021 om 14:43 • Daniel Cabot Kerkdijk • Laatste update: 14:50

De uitspraken van Arne Slot over de fitheid van Reiss Nelson hebben ook Mikel Arteta bereikt. De oefenmeester van Feyenoord erkende vrijdag dat het moeilijk is om uitleg te te geven over de fysieke gesteldheid van de huurling van Arsenal. “Het komt erop neer dat hij conditioneel echt wel goed is, maar dat is wat anders dan dat je gewend bent om wedstrijden te spelen en een bepaalde soort trainingen te ondergaan”, legde Slot uit.

Dat heeft mede te maken met de rol die Nelson bij Arsenal had. “Daar was hij onderdeel van de selectie, maar daar deden ze veel elf-tegen-elf en behoorde hij tot het team dat de tegenstander moest nabootsen. Dan moet je een beetje lopen zoals de trainer wil dat je loopt” vervolgde Slot. “Hij heeft geen wedstrijden gespeeld. De intensiteit van onze oefenvormen gebeurde daar misschien ook wel, maar daar was hij dan niet bij.”

Slot legde afgelopen week in aanloop naar het Conference League-duel met Maccabi Haifa (0-0) al uit dat Nelson de trainingen in Rotterdam als ‘pittiger’ ervaart. "Hij kampte met een overbelastingsblessure.” Arteta vraagt zich zaterdag in gesprek met Engelse media af of de quotes wel kloppen, al is dat wel gewoon het geval. “Op de eerste plaats denk ik dat zijn woorden een beetje uit de context zijn getrokken. Wat ik kan zeggen is dat we met STATsports een briljant bedrijf hebben dat de laatste tien of twaalf jaar de intensiteit van onze trainingen meet”, reageerde de Spanjaard.

“In de voorbije drie jaar hebben we de meest intensieve trainingen ooit achter de rug. De intensieve trainingen zijn gericht op volume. Dit is iets compleet anders. Daarom hebben we een geweldig team, een sportwetenschappelijk team, waar ik volledig vertrouwen in heb. Het zijn geweldige werknemers. Ik hoop dat Reiss fit zal worden en het blessureleed achter zich zal laten. Hij kan het goed gaan doen bij Feyenoord, het is een toptalent”, benadrukt Arteta.

Nelson speelt al vrijwel zijn hele leven bij Arsenal. Op negenjarige leeftijd kwam hij binnen bij de jeugdopleiding van de Londense club en op zeventienjarige leeftijd maakte hij zijn debuut voor het eerste elftal. De teller staat inmiddels op 48 duels in de hoofdmacht. In 2018/19 werd hij uitgeleend aan TSG Hoffenheim, waar hij liefst 29 Bundesliga-duels speelde. Bij Feyenoord kwam hij voorlopig nog niet in actie.