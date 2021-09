Van der Vaart snapt weinig van ‘onzinverhaal’ Ten Hag voor duel met Sporting

Woensdag, 15 september 2021 om 18:51 • Dominic Mostert

Rafael van der Vaart snapt niet waarom Davy Klaassen met een ondermaatse conditie is begonnen aan het nieuwe seizoen. De middenvelder van Ajax is woensdagavond niet inzetbaar tegen Sporting Portugal: hij is nog niet hersteld van zijn liesblessure, die Klaassen vorige week opliep in het WK-kwalificatieduel van het Nederlands elftal met Turkije. Erik ten Hag liet dinsdag weten dat de conditie van Klaassen te wensen overlaat, maar dat vindt Van der Vaart een 'onzinverhaal'.

Klaassen stond deze maand in de basis tegen Noorwegen, Montenegro en Turkije. Volgens Ten Hag waren drie interlands in korte tijd te veel voor zijn pupil. Hij trok de vergelijking met Cody Gakpo, die het trainingskamp voortijdig verliet omdat hij niet geheel fit was. "Gakpo gaat gewoon naar huis en die speelt tegen AZ. Wij moeten Davy missen. Als ik naar de persoonlijke omstandigheden van Davy kijk was hij in topconditie toen hij naar het EK ging. Hij kwam met een héle slechte conditie terug. We hebben hem opgebouwd, maar hij is nog niet gewend aan drie wedstrijden. Dat heeft hem uiteindelijk genekt", zei Ten Hag dinsdag.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

In de studio van Ziggo Sport is analist Van der Vaart woensdagavond kritisch over de uitleg van de trainer. Hij vindt dat Ajax ervoor had moeten zorgen dat Klaassen met een goede conditie begon aan het nieuwe seizoen. "Hij zei dat Klaassen in slechte conditie was toen hij terugkwam van het EK, dat kan. Maar als je zes weken voorbereiding hebt gehad, mag je toch verwachten dat iedereen fit is? Of ben ik nou gek? Vakantie is niet voor niets vakantie", zegt de voormalig middenvelder, die daarmee bedoelt dat Klaassen geen andere activiteiten hoefde te ondernemen.

"Ik vind het onzin. Je begint als trainer van Ajax aan een voorbereiding en je hebt zes weken. Dan kun je toch iedereen wel fit krijgen? Er komt iemand wat later na een EK, maar die heeft gewoon doorgetraind en heeft geen wedstrijden gespeeld", doelt Van der Vaart op Klaassen. "Die heeft dan misschien drie of vier weken voorbereiding. Er zijn inmiddels veel wedstrijden gespeeld." Van der Vaart wijst erop dat clubs gebruikmaken van een spelervolgsysteem en daardoor vroeg aan de bel kan trekken als een speler conditioneel niet in vorm is. "Ze meten alles, ze weten alles beter, ze spelen met dingetjes op: dan vind ik dit een onzinverhaal."