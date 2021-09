Luuk de Jong staat zeer waarschijnlijk voor basisdebuut tegen Bayern

Maandag, 13 september 2021 om 23:06 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 23:14

De kans is erg groot dat Luuk de Jong dinsdagavond zijn debuut in de basis gaat maken voor Barcelona. Ronald Koeman heeft voor de eerste Champions League-wedstrijd van het seizoen, thuis tegen Bayern München, nauwelijks aanvallende opties over, waardoor De Jong de meest logische keuze lijkt in de punt van de aanval.

Barcelona moet het al langere tijd stellen zonder Ousmane Dembélé, Sergio Agüero en Ansu Fati en onlangs liep ook Martin Braithwaite een zware knieblessure op. De Catalanen hebben met Memphis Depay, De Jong en de pas achttienjarige Yusuf Demir slechts drie pure aanvallers over. Een lichtpuntje voor Koeman is dat Philippe Coutinho sinds kort weer hersteld is van een slepende knieblessure. De Braziliaan kan uit de voeten als hangende vleugelspits en zou daarom een extra optie in de aanval kunnen zijn.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Koeman sprak maandag op de persconferentie over de optie om Coutinho direct op te stellen. "We weten dat Philippe een lange tijd weg is geweest, maar hij wordt elke dag beter. Hij moet nog wel de laatste stap gaan zetten", aldus Koeman, die positiever is over de fitheid van De Jong. "Bij hem is het anders. Hij heeft weliswaar lang niet gespeeld, maar is fysiek in orde en hij heeft ook minuten nodig."

Mocht Koeman alleen De Jong en Depay willen opstellen, omdat hij Demir en Coutinho waarschijnlijk niet rijp acht voor de basis, dan wordt een 5-3-2-systeem een reële optie. Daar werd de Nederlandse trainer op de persconferentie ook naar gevraagd. "Belangrijker dan het systeem is om de controle te bewaren", zei Koeman. "Als je achterin balverlies lijdt, dan kan Bayern veel schade aanrichten. Ze zijn daartoe fysiek in staat en ze hebben snelheid voorin. Het is belangrijk om zorgvuldig om te gaan met het balbezit."

Barcelona moet het waarschijnlijk ook stellen zonder Sergiño Dest, die een verstuikte enkel opliep bij het nationale elftal van de Verenigde Staten. Daardoor zal Sergi Roberto vermoedelijk spelen als rechtervleugelverdediger. Ook Jordi Alba heeft lichte klachten, maar kan waarschijnlijk toch spelen. Gerard Piqué is hersteld van kuitproblemen en zal een plek centraal in de defensie innemen. Op die plek heeft Koeman met Eric García, Ronald Araújo, Clément Lenglet en Samuel Umtiti veel keuze, wat de keuze voor een 5-3-2-systeem waarschijnlijker maakt.

Vermoedelijke opstelling Barcelona: Ter Stegen; Roberto, Araújo, Piqué, García, Alba; Pedri, Busquets, F. de Jong; L. de Jong, Depay