Van Hanegem geniet: ‘Die mensen vonden Van Bommel een vervelende gozer’

Zondag, 12 september 2021 om 22:00 • Daniel Cabot Kerkdijk • Laatste update: 22:24

Willem van Hanegem geniet van het succes van Mark van Bommel met VfL Wolfsburg. De start van de trainer bij de Bundesliga-club was niet al te best, met de nodige nederlagen in de voorbereiding en een wisselblunder in de DFB-Pokal die zelfs tot uitsluiting van het Duitse bekertoernooi leidde. Na vier speeldagen in de Bundesliga is Wolfsburg de enige club met twaalf punten en bovendien werd er maar één tegendoelpunt geïncasseerd.

Van Hanegem keek eerder deze zomer toe hoe schamperend er werd gedaan over de tegenslagen van Van Bommel in Duitsland. “Ze zaten allemaal klaar hè. De mensen die Mark van Bommel een vervelende gozer vinden”, vertelt de Kromme in zijn column in het Algemeen Dagblad. “Allemaal nederlagen in de voorbereiding, te veel spelers in het veld gebracht in het bekertoernooi. Handenwrijvend werden de berichten gelezen.”

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Van Hanegem vindt het mooi dat Wolfsburg onder Van Bommel nog nooit zo goed aan een Bundesliga-seizoen is begonnen. “Rond Van Bommel, die echt zijn wedstrijden nog wel zal verliezen, gaat het al zijn hele loopbaan zoals nu. Er is altijd weerstand tegen hem geweest, maar dan bijt hij zich vast en gaat vechten. Als speler en blijkbaar ook als trainer.”

De oud-speler en -trainer van Feyenoord weet nog goed dat hij een keer de naam van Van Bommel als een mogelijke kandidaat om Feyenoord te trainen, liet vallen. “Dat vonden sommige mensen hilarisch. Maar ik denk dat hij kwaliteiten heeft als trainer, dat zag je bij PSV ook. Ook als hij deze week in de Champions League onverhoopt van Lille zou verliezen, hoezeer we ons in dit land ook blindstaren op de korte termijn.”

Van Bommel is trots op de koppositie van VfL Wolfsburg na vier duels. Of hij al iets van het spel van zijn oud-werkgever Bayern München bij Wolfsburg heeft kunnen implementeren, zo klonk zaterdag de vraag. Van Bommel moest even glimlachen op de persconferentie. "Ik zie de krantenkoppen al voor me", antwoordde hij. Met Wolfsburg probeert Van Bommel geenszins het spel van het in Duitsland al jaren oppermachtige Bayern te kopiëren. "Ik wil hier op mijn eigen manier spelen. Ik wil graag dat mijn ploeg met en zonder bal de regie in handen heeft."

Als Bundesliga-koploper begint Wolfsburg dinsdag vol vertrouwen aan de Champions League-wedstrijd tegen het Franse Lille OSC. "We hebben kansen om verder te komen in een groep met gelijkwaardige teams. Maar dat denken ze bij Lille, Red Bull Salzburg en Sevilla ook", zei Van Bommel.