Batshuayi maakt eerste goals voor nog altijd onpasseerbaar Besiktas

Zaterdag, 11 september 2021 om 21:08 • Daniel Cabot Kerkdijk • Laatste update: 21:27

Besiktas heeft zaterdagavond goede zaken gedaan in de Süper Lig. Het team van trainer Sergen Yalcin had in eigen huis weinig moeite met Yeni Malatyaspor, dat in een mum van tijd al tegen een dubbele achterstand aankeek in het Vodafone Park: 3-0. Het is pas voor de derde keer in de historie van de Turkse competitie dat Besiktas, een van de drie opponenten van Ajax in de Champions League, na vier speeldagen nog geen tegengoal om de oren heeft gekregen, na 1968/69 en 1985/86.

De start van Besiktas aan de wedstrijd mocht er zijn: na tien minuten spelen stond de regerend landskampioen al met 2-0 voor. Na drie minuten verscheen de openingstreffer reeds op het scorebord: Batshuayi kwam na een piekfijne pass van debutant Miralem Pjanic oog in oog met doelman Abdulsamed Damlu te staan en knalde de bal onder de doelman door.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Luttele minuten later was het opnieuw raak dankzij Georges-Kévin N'Koudou. De aanvaller zette een heerlijke aanval aan de linkerkant van het strafschopgebied op en schoot uiteindelijk van dichtbij binnen toen een geblokt schot voor zijn voeten kwam. De 3-0 van Besiktas, zeven minuten na de onderbreking, was een cadeautje van Damlu. De doelman wilde een terugspeelbal wegtrappen en mikte het leer op het achterste van Batshuayi, die zag hoe de bal in het doel ging.

Dat was ook de eindstand in Istanbul, waar Oguzhan Özyakup niet van de bank afkwam. Besiktas en Konyaspor overnachten als gedeelde koplopers, maar kunnen zondag weer gepasseerd worden. Trabzonspor, negen punten, speelt in eigen huis tegen Galatasaray. dat twee punten minder heeft. Ook Fenerbahçe heeft voorlopig negen punten: het team van Vitor Pereira speelt thuis tegen Sivasspor.