Cristiano Ronaldo toont zich dodelijk en maakt zijn tweede doelpunt

Zaterdag, 11 september 2021 om 17:27 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 17:57

Cristiano Ronaldo heeft zijn rentree voor Manchester United opgeluisterd met een doelpunt. De Portugese superster speelde een moeizame eerste helft tegen Newcastle United, maar wist op slag van rust een intikker te maken. Ronaldo werd daarbij geholpen door doelman Frederick Woodman, die opzichtig in de fout ging bij een ogenschijnlijk makkelijk schot van Mason Greenwood: 1-0 bij rust.

Na rust kwam Newcastle United uit de counter terug op gelijke hoogte via Javier Manquillo: 1-1. Manchester United zocht opnieuw de aanval en Ronaldo wist in de 62e minuut zijn tweede van de middag te maken. Luke Shaw lanceerde de diepgaande Ronaldo, die de bal meenam en door de benen van Woodman binnen plaatste: 2-1.

Ronaldo brak met zijn comeback in het shirt van Manchester United direct een record in Engeland. Het was precies twaalf jaar en 118 dagen geleden dat de 36-jarige aanvaller voor het laatst actief was in de Premier League. Nooit eerder keerde een speler na zo'n lange periode van afwezigheid terug op het hoogste Engelse niveau.