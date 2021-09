‘De contractverlenging van Mario Götze is behoorlijk ambitieloos’

Vrijdag, 10 september 2021 om 19:05 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 19:07

Valentijn Driessen vindt het 'ambitieloos' van Mario Götze dat hij zijn contract bij PSV heeft verlengd. De journalist van De Telegraaf stelt dat de 29-jarige Duitser niet voor het hoogst haalbare gaat door zijn handtekening te zetten onder een twee jaar langere verbintenis in Eindhoven. "Het getuigt niet van ambitie van iemand die de Champions League wil winnen. Dit is Europa League", aldus Driessen in een video-item voor de krant.

PSV meldde afgelopen maandag dat Götze tot medio 2024 had bijgetekend. De club vertelde daarbij de aanvallende middenvelder uit handen te hebben gehouden uit meerdere belangstellende clubs, waaronder Champions League-deelnemers. "Vanuit PSV begrijp ik wel dat ze heel blij zijn, maar vanuit Götze zijn oogpunt vind ik het behoorlijk ambitieloos", aldus Driessen.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

"Zeker als ik hoor dat er allerlei kapers op de kust zijn geweest, Champions League-teams en zo. 'En wij hebben hem toch kunnen behouden.' Dan denk ik: als die Götze nou ambitie had...", zegt Driessen, die denkt te weten waarom de middenvelder in het Philips Stadion wil blijven. "Hij voelt natuurlijk dat hij de Nederlandse competitie gewoon heel goed aan kan. Hier kan hij af en toe excelleren. Tegen Benfica-thuis in de Champions League heb ik hem niet gezien, hoor. Dus die gaat gewoon op zeker."

Ook de aanwezigheid van Roger Schmidt speelt daar volgens Driessen in mee. "Hij heeft natuurlijk een Duitse coach en de hele begeleidingsstaf is Duits. Die coach gaat natuurlijk ook blijven, dus het is heerlijk voor hem. Kan hij lekker heen en weer naar huis rijden. Het is ideaal voor die jongen. Maar hij heeft geen zin om naar Juventus of Atalanta te gaan, of weet ik waar."