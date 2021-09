Van Gaal passeert De Ligt: ‘Bij deze bondscoach is dat dus niet het geval’

Dinsdag, 7 september 2021 om 20:17 • Dominic Mostert • Laatste update: 20:25

Louis van Gaal heeft dinsdagavond toelichting gegeven op de opstelling van het Nederlands elftal tegen Turkije. De bondscoach koos ervoor om Matthijs de Ligt te passeren: het centrum van de verdediging bestaat uit Virgil van Dijk en Stefan de Vrij. Eerder liet Van Gaal al weten dat Van Dijk zou terugkeren in de basiself, waardoor het aankwam op een keuze tussen De Ligt en De Vrij. Vanwege de recente vorm krijgt De Vrij de voorkeur, legt Van Gaal uit bij de NOS.

De Ligt is normaliter verzekerd van een basisplaats bij Oranje. "Ja, maar bij deze bondscoach is dat dus niet het geval", aldus Van Gaal. "Dat heeft te maken met de vorm van Stefan de Vrij." De Ligt heeft begrip voor het besluit, zegt de bondscoach. Voorafgaand aan de wedstrijd liet hij ook doorschemeren dat Daley Blind een basisplek zou krijgen en hij heeft zijn woord gehouden. Tyrell Malacia neemt daardoor plaats op de bank. "Daley Blind vind ik een van de beste spelers die wij hebben op dit moment. Iedere speler heeft zwaktes, maar de spelers kunnen elkaar helpen."

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

"Virgil, maar ook Davy Klaassen", reageert Van Gaal op de vraag wie moeten helpen om de zwaktes van Blind, met name zijn snelheid, te compenseren. "Het ligt er ook aan hoe de Turken spelen. Het is verrassend dat Orkun Kökçü meedoet. Ik denk dat ze ook willen aanvallen, maar wel vanuit de counter. Ze hebben een aanvallend ingestelde ploeg opgesteld." Van Gaal koos voorin tussen Donyell Malen en Steven Bergwijn als vervanger van de geblesseerde Cody Gakpo. Op basis van wedstrijdritme opteerde hij voor Bergwijn.

"Daar heb ik ook over nagedacht. Ik heb het er met mijn assistenten over gehad en we waren het erover eens dat we Steven Bergwijn moesten opstellen. Ten eerste omdat hij de hardheid heeft van de competitie, dat heeft Donyell Malen niet, die heeft nog niet negentig minuten gespeeld. Bergwijn heeft het wel laten zien bij Tottenham Hotspur", aldus Van Gaal, die spreekt van een belangrijke wedstrijd. "Ik heb gezegd dat het D-Day is, dus dat zegt wel wat. Maar het is nog geen finale. Wij kunnen het allemaal rechtzetten, omdat we in een gelijkwaardige groep zitten."

Opstelling Oranje: Bijlow; Dumfries, De Vrij, Van Dijk, Blind; Klaassen, De Jong, Wijnaldum; Berghuis, Depay, Bergwijn.