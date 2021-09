Verweij: ‘Team-Onana staat open voor contractverlenging bij Ajax’

Maandag, 6 september 2021 om 19:08 • Rian Rosendaal • Laatste update: 19:38

Over de toekomst van André Onana bij Ajax van kon nog steeds niet definitief uitsluitsel worden gegeven. Clubwatcher Mike Verweij onthult maandag in de podcast Kick-Off van De Telegraaf dat de doelman uit Kameroen niet onwelwillend tegenover contractverlening in Amsterdam staat. De Ajax-watcher benadrukt daarnaast dat er niets waar is van een principe-akkoord tussen Onana en Internazionale over een transfervrije deal in 2022.

"Eigenlijk kwam heel snel het bericht van Marc Overmars dat wat hem betreft nog niet hoefde te worden besproken over contractverlenging", verduidelijkt Verweij maandag in de podcast van de ochtendkrant. "Dat zei hij niet keihard hoor. Het bleef voetbal en de bal is rond, je kent het allemaal wel. Alleen nu is er besloten om twee weken de druk van de ketel te halen en Onana rustig te laten trainen", aldus de Ajax-volger, die de geruchten over een akkoord van de keeper met Inter gelijk naar het rijk der fabelen verwijst.

"Gisteren (zondag, red.) kwam het bericht dat hij al rond zou zijn met Inter. Nou, dat is volgens zijn zaakwaarnemer absoluut niet zo", vervolgt Verweij zijn update over de situatie omtrent Onana. "Er is wel heel veel belangstelling van een club of tien, uit Engeland en Spanje. Hij ligt heel goed in de markt en dat is niet zo gek ook. Een van de beste keepers van Europa kan zomaar gratis worden opgehaald. Maar team-Onana wil bijtekenen, dat zeg ik niet goed, maar ze staan open voor contractverlenging. Een van de opties, naast de tien anderen, is bijtekenen bij Ajax."

"Maar ik denk dat als Overmars zo stellig is, dat Onana op een gegeven moment ook denkt: Graag of niet, dan ga ik lekker naar een andere club." Verweij denkt dat Ajax momenteel wel over de middelen beschikt om qua salaris de concurrentie aan te gaan met de Europese top. "Als jij tien miljoen euro moet uittrekken voor een nieuwe, goede keeper, dan kun je ook zeggen: 'We disconteren het in zijn salaris voor de komende jaren'." Volgens Corriere dello Sport zou Onana al een principe-akkoord hebben bereikt met Inter over een transfervrije overstap in de zomer van 2022, iets dat nu dus wordt ontkracht door Verweij.

Back in training ? @AndreyOnana! ?????? — AFC Ajax (@AFCAjax) September 6, 2021

Ajax meldt maandagochtend dat Onana zijn eerste training op De Toekomst achter de rug heeft. De doelman is officieel geschorst tot 4 november, maar vanaf 4 september mag hij gewoon weer meetrainen bij zijn werkgever. Onana sluit voorlopig aan bij Jong Ajax, daar de sluitpost niet welkom is bij de A-selectie van trainer Erik ten Hag.