‘Onana bereikt principe-akkoord en verlaat Ajax in 2022 voor Serie A’

Zondag, 5 september 2021 om 18:16 • Rian Rosendaal • Laatste update: 18:18

De volgende club van André Onana lijkt bekend. Corriere dello Sport weet zondag namelijk te melden dat de doelman uit Kameroen een principe-akkoord heeft bereikt met Internazionale. Het is de bedoeling dat de tot 4 november geschorste Onana volgend jaar transfervrij de overstap maakt van Ajax richting de Italiaans kampioen. Het lijkt uitgesloten dat de sluitpost alsnog zijn handtekening onder een nieuw contract in Amsterdam zet.

Inter is al enige tijd op zoek naar een opvolger van Samir Handanovic voor de langere termijn. De Sloveense doelman is inmiddels 37 en bezig aan zijn laatste contractjaar in het Giuseppe Meazza. De leiding van Inter kan overigens pas vanaf 1 januari 2022, een halfjaar voordat het contract van Onana bij Ajax afloopt, in gesprek met het management van de 25-jarige doelman. Villarreal en Barcelona informeerden op de slotdag nog naar de keeper, maar geen van de Spaanse clubs wist tot een akkoord te komen met Ajax.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

‘Zaakwaarnemer van Onana komt zondag opnieuw praten met Ajax’

De deur staat nog op een kier wat betreft een nieuw contract van de doelman bij Ajax. Lees artikel

Hoewel Marc Overmars weinig vertrouwen meer heeft in een nieuw contract voor André Onana, komt de zaakwaarnemer van de 25-jarige doelman van Ajax zondag of maandag naar Amsterdam om daarover te praten, zo weet Mike Verweij. Volgens de journalist van De Telegraaf maakt Ajax kans op het verlengen van de aflopende verbintenis van Onana, indien de Amsterdammers akkoord gaan met een gelimiteerde transfersom.

Overmars sprak vrijdag tegenover het clubkanaal van Ajax uit dat Onana mogelijk transfervrij gaat vertrekken bij Ajax. "In het voetbal weet je het nooit, maar ik zie het niet snel gebeuren dat hij verlengt", aldus de directeur voetbalzaken. "Een wintertransfer zou kunnen, maar op een gegeven moment kom je ook op het punt dat het wel een fatsoenlijk bedrag moet opleveren. Als het bedrag niet voldoende is, dan in juli maar voor niets."

Onana mag vanaf 4 september weer meetrainen bij Ajax, al is de doelman niet welkom bij de A-selectie van trainer Erik ten Hag. Hij sluit voorlopig aan bij het beloftenelftal van de club. Onana is door Ajax overigens wel gewoon ingeschreven voor de groepsfase van de Champions League. De Afrikaanse keeper zou na afloop van zijn schorsing op 4 november nog uit kunnen komen in de poulefase, in de wedstrijden tegen Besiktas (24 november) en Sporting Portugal (7 december).