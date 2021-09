Van Hanegem: ‘We doen in dit land vaak neerbuigend over Bergwijn’

Zondag, 5 september 2021 om 23:31 • Daniel Cabot Kerkdijk

Willem van Hanegem denkt dat het WK-kwalificatieduel met Turkije op het juiste moment komt voor het Nederlands elftal. De oud-voetballer en -trainer denkt dat de ploeg van bondscoach Senol Günes het een beetje kwijt is na ‘een bedroevend EK’. Turkije verspeelde in minuut 97 een zege op Montenegro (2-2), al werd zaterdag met 0-3 van Gibraltar gewonnen. “Als we de Turken verslaan, weet je dat de volgende wedstrijd in oktober Turkije tegen Noorwegen is, terwijl we zelf Letland kunnen verslaan.”

Van Hanegem stelt dat Oranje over een bepaalde drempel is gestapt na vier punten uit de eerste twee duels na het EK. Hij vond Stefan de Vrij en Davy Klaassen tegen de Noren de beste spelers. “Tegen Montenegro waren er gelukkig meer die hun gebruikelijke niveau haalden. En let op Steven Bergwijn, daar doen we in dit land gek genoeg vaak een beetje neerbuigend over, maar hij is het seizoen bij Tottenham Hotspur echt goed begonnen en die invalbeurt tegen Montenegro beviel mij ook wel.

“En Denzel Dumfries is terug en dat is belangrijk, die gozer brengt altijd iets extra’s”, benadrukt Van Hanegem in zijn column in het Algemeen Dagblad. De Kromme hoopt dat ‘de gekke dingen’ uit het spel van Tyrell Malacia gaan. “Het had ook 1-1 kunnen staan”, doelde hij op de grote kans voor Montenegro na een foute pass van de linksback van Feyenoord. “Maar goed, zo begon Matthijs de Ligt ook ooit met die foutjes. En zelfs Virgil van Dijk, die gelukkig gewoon terug is.”

“En dan moet je stoppen om te zeggen dat hij zijn oude niveau nog niet heeft. Ook voorheen maakte hij weleens een foutje met verdedigen, of zijn we dat vergeten?” Bondscoach Louis van Gaal kan dinsdag tegen Turkije weer over Daley Blind beschikken: de verdediger van Ajax was zaterdag geschorst. Het is onduidelijk of hij ook in de basis terugkeert. Van Dijk, die rust kreeg, gaat daarentegen wel weer spelen, al is nog niet duidelijk of dit ten koste zal gaan van een andere verdediger.