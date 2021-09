El Mundo onthult contract van Neymar bij PSG: 489 miljoen euro

Zaterdag, 4 september 2021 om 21:58

Het oliegeld dat sinds 2011 door de burelen van Paris Saint-Germain vloeit, heeft ertoe geleid dat Neymar het ogenschijnlijk op één na grootste contract ooit heeft kunnen ondertekenen. Dat is de conclusie van kwaliteitskrant El Mundo, dat in januari van dit jaar al onthulde dat Barcelona tussen 2017 en 2021 liefst 555.237.619 euro aan Lionel Messi zou betalen. Nu komt het Spaanse dagblad met details over het contract dat Neymar met PSG signeerde.

El Mundo heeft inzage gehad in de documenten die Neymar in 2017, toen hij met een transfersom van 222 miljoen euro tot de duurste voetballer ooit uitgroeide - en nog steeds is -, ondertekende toen hij zijn eerste contract met de Parijzenaars ondertekende. Elk seizoen in het tenue van PSG betekende voor Neymar een bedrag van 43.334.400 euro bruto, gedurende vijf jaar. Indien daar een zesde jaar bij zou komen, zou hij als tegenprestatie 50.556.117 euro bruto op jaarbasis gaan verdienen.

Dat kwam voor de 29-jarige Neymar neer op een vergoeding van 3.069.520 euro bruto per maand tussen 2017 en 2022. Daarvan ging dertig procent naar de belasting omdat hij in de vijf jaar alvorens hij zijn handtekening zette, geen Frans staatsburger was. In het contract valt volgens El Mundo ook te lezen dat PSG verplicht was om linksom of rechtsom ervoor te zorgen dat de Braziliaan nooit minder dan dertig miljoen euro netto per jaar zou verdienen.

Het loon van Neymar plus de transferclausule die PSG moest betalen, komt in totaal neer op een kostenpost van 489.228.117 euro. Iets minder dan Barcelona noodzakelijk achtte om Messi ook tussen 2017 en 2021 in het Camp Nou te houden, tot het moment dat dit financieel niet meer haalbaar was. Barcelona ontkende ten tijde van de publicatie van de documenten van Messi dat er vanuit de club was gelekt. De Catalanen benadrukten dat het een poging van de krant was om de Argentijn in diskrediet te brengen.

Neymar ondertekende in mei van dit jaar een nieuwe overeenkomst met PSG tot de zomer van 2025. De financiële voorwaarden in de nieuwe verbintenis zouden volgens Franse media toentertijd niet zijn veranderd, al was toen niet formeel bekend wat de aanvaller opstreek in het Parc des Princes. Bedragen van 35 miljoen euro bruto deden destijds de ronde, maar dat blijkt volgens El Mundo toch beduidend hoger te liggen.