Transfer Kostic naar Lazio mislukt vanwege bod op verkeerd mailadres

Woensdag, 1 september 2021 om 11:21 • Rian Rosendaal

Lazio deed er in de laatste dagen van de transferperiode alles aan om Filip Kostic over te nemen van Eintracht Frankfurt. De Duitse club bedacht echter een truc om de deal voor de aanvallende middenvelder te laten mislukken, zo onthult journalist Gianluca Di Marzio. De leiding van Frankfurt gaf Lazio bewust het verkeerde emailadres, zodat men aan Kostic kon vertellen dat er nooit een officieel bod vanuit Rome was binnengekomen.

De curieuze handelswijze van Frankfurt lekte echter al snel uit naar de zaakwaarnemer van Kostic, Fali Ramadani. De belangenbehartiger van de middenvelder stuurde een screenshot van de email naar zijn cliënt. De actie van de Frankfurt-leiding zette kwaad bloed bij Kostic, die dan ook weigerde om op het trainingsveld te verschijnen en zaterdag ontbrak in de competitiewedstrijd tegen Arminia Bielefeld.

Frankfurt kwam daarop in actie en veegde een tweede bod van Lazio resoluut van tafel, ook al werd de aanbieding deze keer naar het juiste emailadres verzonden. Igli Tare, technisch directeur van Lazio, verklaarde aan BILD dat het hele voorval voor de nodige spanning heeft gezorgd bij alle betrokken partijen. Kostic staat bij Frankfurt nog onder contract tot 2023, al is het zeer de vraag of hij zijn verbintenis bij de Bundesliga-club ook uitdient.

Kostic, tussen 2012 en 2014 actief voor FC Groningen, werd door Frankfurt in 2018 in eerste instantie op huurbasis overgenomen van Hamburger SV. Een jaar later volgde de definitieve overgang van de 28-jarige middenvelder. In de afgelopen drie jaar kwam Kostic tot 129 wedstrijden in alle competities. Hij speelde in Duitsland ook nog enige tijd voor VfB Stuttgart.