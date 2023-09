Gemiste strafschop Dusan Vlahovic wordt Juventus uiteindelijk niet fataal

Zondag, 3 september 2023 om 22:52 • Jordi Tomasowa • Laatste update: 23:08

Juventus heeft zondagavond een comfortabele competitiezege geboekt. La Vecchia Signora won uiteindelijk met 0-2 bij Empoli dankzij treffers van Danilo en Federico Chiesa. Door de overwinning stijgt Juve naar de derde plaats in de Serie A en blijft het in het spoor van het nog foutloze AC Milan en Internazionale.

Juve speelde vorige week zondag met 1-1 gelijk tegen Bologna. De remise gaf trainer Massimiliano Allegri op bezoek bij Empoli reden om wijzigingen in zijn basiself door te voeren. Onder meer Weston McKennie en Filip Kostic kwamen in de ploeg, terwijl Alex Sandro en Timothy Weah genoegen moesten nemen met een plek op de bank.

La Vecchia Signora wist halverwege de eerste helft nog geen serieuze mogelijkheid te creëren, maar kwam vervolgens wel uit het niets op voorsprong. Empoli kreeg een hoekschop van Juve niet weg, waarna Danilo van dichtbij de 0-1 aantekende. Dusan Vlahovic liet na om de bezoekers voor rust op een nog comfortabelere voorsprong te zetten. Scheidsrechter Giovanni Ayroldi legde de bal op de stip na een overtreding van Youssef Maleh op Federico Gatti. Vanaf elf meter stuitte Vlahovic echter op Empoli-doelman Etrit Berisha.

Juve gooide het duel in de 82ste minuut uiteindelijk alsnog vroegtijdig in het slot via Chiesa, die diep gestuurd werd door Arkadiusz Milik. De aanvaller leek gevloerd te worden door de uitkomende Berisha, maar bleef op de been om de bal vervolgens in een leeg doel te schieten: 0-2. Milik was in de blessuretijd nog bij de 0-3, al stond de lat een treffer van de Poolse spits in de weg.

Federico Chiesa blijft op de been ?? De Italiaan houdt zich knap staande en rondt af, 0-2 voor Juventus ??#ZiggoSport #SerieA #EmpoliJuve pic.twitter.com/bjkBsSn6hR — Ziggo Sport Voetbal (@ZS_Voetbal) September 3, 2023