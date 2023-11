Juve imponeert niet, maar verkleint gat met Inter dankzij degelijke zege wel

Zondag, 5 november 2023 om 22:58 • Jordi Tomasowa

Juventus heeft zondag zijn vierde competitiezege op rij weten te boeken. In eigen huis wist la Vecchia Signora niet te imponeren, maar werd Fiorentina na een vroege goal van Fabio Miretti wel verslagen. Door de overwinning verkleint Juve het gat met koploper Internazionale tot twee punten.

Massimiliano Allegri voerde twee wijzigingen in zijn basiself door ten opzichte van de 1-0 zege op Verona van een week geleden. Dusan Vlahovic moest genoegen nemen met een reserverol, waardoor Federico Chiesa zich op mocht maken voor een basisplaats.

Voor de aanvaller betekende het duel met Fiorentina een weerzien met de club die hij in de zomer van 2022 nog voor 42,5 miljoen verliet. Miretti verving daarnaast de afwezige Timothy Weah, die ontbrak vanwege een spierblessure.

Het in de basis posteren van Miretti bleek een gouden zet van Allegri, want de middenvelder wist na tien minuten de ban voor Juve te breken. Fabiano Parisi, de rechtsback van Fiorentina schatte een bal verkeerd in, waarna Filip Kostic met een voorzet op maat bediende: 1-0.

De thuisploeg denderde niet direct door. Het gaf Fiorentina de kans om zich terug in de wedstrijd te knokken. Zo deelde Nicolás González met een half uur op de klok een waarschuwing uit met een afstandsschot dat met de nodige moeite kon worden gekeerd door Wojciech Szczesny.

De Poolse doelman moest op slag van rust andermaal reddend optreden bij een gevaarlijke vrije trap van Cristiano Biraghi.

Na rust slaagde Juve er ook niet in om te imponeren, al wist de ploeg van Allegri Fiorentina wel makkelijker van het eigen doel weg te houden. De thuiszege kwam hierdoor niet meer in gevaar.