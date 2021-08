Barcelona neemt na anderhalf jaar afscheid: optie tot koop van 2,7 miljoen euro

Dinsdag, 31 augustus 2021 om 19:08 • Daniel Cabot Kerkdijk • Laatste update: 19:39

De wegen van Rey Manaj en Barcelona scheiden, zo meldt de Spaanse topclub dinsdagavond via de officiële kanalen. De aanvaller wordt voor de rest van het seizoen verhuurd aan Spezia, waar voormalig Azulgrana Thiago Motta voor de selectie staat en Jeroen Zoet tot de selectie behoort. Barcelona ontvangt een bedrag van drie ton voor de verhuur van de aanvaller, terwijl Spezia een niet verplichte optie tot koop van 2,7 miljoen euro op de Albanees international heeft.

Manaj kwam in januari 2020 over van Albacete en ondertekende destijds een contract tot medio 2023. De Albanees van 24 jaar kwam op jonge leeftijd in de jeugdopleiding van Sampdoria terecht. In de zomer van 2014 maakte hij de overstap naar Cremonese, destijds uitkomend op het derde niveau van Italië. Daar verdiende hij een transfer naar Internazionale, waar hij in totaal negen duels op het hoogste niveau speelde.

Na verhuurperiodes bij Pescara en Pisa kwam Manaj via Granada uiteindelijk bij Albacete terecht: de Spaanse club nam de aanvaller in de zomer van 2019 voor twee miljoen euro over van Inter. Na 10 goals in 41 duels maakte Manaj de overstap naar Barcelona, waar hij alleen officiële speeltijd bij Barcelona B kreeg.

Manaj was afgelopen seizoen goed voor 14 goals in 22 duels in het tweede van Barcelona. De aanvaller maakte deze zomer deel uit van voorbereiding van de eerste selectie van Ronald Koeman op het nieuwe seizoen. Op 21 juli was hij goed voor een hattrick in het oefenduel met Gimnàstic (4-0). Hij vertrekt echter zonder officiële speeltijd voor het eerste van de Catalanen.