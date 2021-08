Henderson lijkt met nieuwe deal carrière af te sluiten bij Liverpool

Dinsdag, 31 augustus 2021 om 10:40 • Rian Rosendaal

Jordan Henderson lijkt zijn loopbaan af te gaan sluiten bij Liverpool. De 31-jarige aanvoerder heeft dinsdag namelijk zijn contract bij the Reds verlengd tot de zomer van 2025. De oude verbintenis van de ervaren middenvelder liep door tot na het seizoen 2022/23. Henderson kwam in 2011 bij Liverpool terecht en hij is door de jaren heen uitgegroeid tot een zeer belangrijke schakel op het middenveld van het elftal van manager Jürgen Klopp.

"Het is een eer en ik ben er trots op dat ik mijn avontuur bij Liverpool een vervolg mag geven", zo jubelt Henderson na het ondertekenen van de contracten. "Het is geweldig dat we eindelijk tot een akkoord zijn gekomen en ik kijk reikhalzend uit naar de toekomst bij deze club. Als speler en persoon begeef ik mij op een heel ander vlak vergeleken met toen ik binnenkwam bij Liverpool. Ik heb veel geleerd en ben erg gegroeid in mijn tijd hier en er zijn verschillende personen die ik daar dankbaar voor moet zijn."

An incredible journey continues… Thank you to all the fans for your support ?? @LFC pic.twitter.com/5ge8DPxrgU — Jordan Henderson (@JHenderson) August 31, 2021

"Ik heb van elke minuut genoten, zelfs in de moeilijke tijden", vervolgt de captain van Liverpool. "Zelfs op zulke momenten was het een eer om deel uit te maken van deze club. Hoe langer ik hier kan blijven spelen, hoe beter. Het is mijn intentie om hier zo lang mogelijk te blijven spelen, dat heb ik ook altijd benadrukt. Dat ik deze reis mag vervolgen is echt geweldig voor mij en mijn familie en ik hoop dat de club en de supporters daar hetzelfde over denken", zo besluit de opgetogen Henderson.

Sinds zijn overgang van Sunderland naar Liverpool in 2011 kwam Henderson 394 in actie voor de grootmacht in alle competities. In die periode veroverde de middenvelder in totaal vijf prijzen: de Engelse landstitel, de Champions League, EFL Cup, de Europese Supercup en het WK voor clubteams.