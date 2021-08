Juventus onthult exacte transfersom van Cristiano Ronaldo

Dinsdag, 31 augustus 2021 om 08:53 • Daniel Cabot Kerkdijk • Laatste update: 09:07

Juventus heeft dinsdagochtend afscheid genomen van Cristiano Ronaldo. De Italiaanse topclub maakt via de officiële kanalen bekend dat met Manchester United een akkoord is bereikt over een transfer van vijftien miljoen euro. Het bedrag, dat overigens in vijf jaar tijd kan worden betaald, kan middels bonussen gedurende de contractperiode van Ronaldo in het tenue van the Mancunians nog eens oplopen met maximaal acht miljoen euro.

Manchester United bevestigde afgelopen vrijdag een akkoord te hebben bereikt met Juventus over een transfer van Ronaldo. De Engelse topclub moet met de 36-jarige Portugees nog wel tot overeenstemming komen over zijn persoonlijke voorwaarden. Ook moet hij de medische keuring op Old Trafford nog doorstaan. De verwachting is dat Manchester United vandaag of morgen de transfer wereldkundig maakt.

“Op 10 juli 2018 kwamen twee iconen van het Europese en mondiale voetbal bij elkaar”, zo luidt het communiqué van Juventus. "De dag dat Cristiano in Turijn arriveerde, was de lucht elektrisch geladen zoals dat op bijzondere dagen gebeurt. De fans verwelkomden CR7 als een koning, het was een geweldig verhaal. We hebben samen veel onvergetelijke momenten beleefd. Het heeft geen zin ze nu her te beleven, want iedereen heeft zijn eigen speciale herinnering aan CR7. Iedereen heeft zijn eigen emotie die nu niet meer hoeft te worden afgestoft. Wat is geschreven, zal voor altijd blijven. Het was een geweldig avontuur.”

In zijn eerste periode bij Manchester United, dat hem overnam van Sporting Portugal, kwam hij tot 118 doelpunten in 292 officiële wedstrijden. Met de Engelsen werd hij onder meer driemaal kampioen van Engeland en veroverde hij in 2008 de Champions League.

Bij Juventus was Ronaldo bezig aan zijn vierde seizoen. Voor die club maakte de vijfvoudig winnaar van de Gouden Bal 101 doelpunten in 134 officiële duels. Met la Vecchia Signora werd hij tweemaal landskampioen, won hij eenmaal de Coppa Italia en tweemaal de Italiaanse Super Cup.