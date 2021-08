Vertrek Ryan Koolwijk na gesprek met Gertjan Verbeek zorgt voor schok

Dinsdag, 31 augustus 2021 om 08:19 • Daniel Cabot Kerkdijk • Laatste update: 08:27

Ryan Koolwijk en Almere City FC hebben in goed overleg besloten om het lopende contract per direct te ontbinden. Na een tussentijds evaluatiegesprek met de technische staf en het daarin geschetste perspectief voor de middenvelder, maakte hij de wens kenbaar om zijn loopbaan elders te vervolgen. “De clubleiding heeft, mede vanwege zijn uitstekende staat van dienst, besloten om het verzoek in te willigen”, zo benadrukt de club uit de Keuken Kampioen Divisie.

Het vertrek van Koolwijk, 36 jaar, zorgt voor een schok onder de Almere City-supporters, die op sociale media hun verbazing uiten. Koolwijk kwam vorig seizoen over van AS Trencin en was de onomstreden aanvoerder van de ploeg die tot aan de laatste speeldag meedeed om directe promotie naar de Eredivisie. De routinier speelde in totaal veertig wedstrijden voor Almere City FC en was daarin verantwoordelijk voor tien assists en één doelpunt.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Dit seizoen raakte Koolwijk onder Verbeek zijn aanvoerdersband kwijt aan Tim Receveur, omdat hij bijna de hele voorbereiding moest missen vanwege zijn deelname aan de Gold Cup met Suriname. Desondanks stond Koolwijk in de eerste vier competitiewedstrijden in de basis, al werd hij in drie van deze wedstrijden in de tweede helft gewisseld. Het ambitieuze Almere City is het seizoen met vier punten uit evenveel duels bijzonder teleurstellend gestart.

Koolwijk heeft na het bewuste evaluatiegesprek met Gertjan Verbeek de wens uitgesproken om zijn loopbaan elders te vervolgen, omdat hij te weinig perspectief meer zag voor hem in Almere. Het is onduidelijk bij welke club hij aan de slag gaat. Vanwege zijn transfervrije status kan hij ook na de transferperiode nog een contract bij een club ondertekenen.