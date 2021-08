Eredivisie-tweetal getipt voor basisplaats Oranje: ‘Wat maakt hij snel stappen'

Maandag, 30 augustus 2021 om 08:41 • Yanick Vos • Laatste update: 09:21

Ernie Brandts vindt dat Cody Gakpo en Ryan Gravenberch snel in aanmerking moeten komen voor een basisplaats in het Nederlands elftal. Als rapporteur van De Telegraaf neemt de oud-international de buitenspeler van PSV en middenvelder van Ajax op in zijn elftal van de week naar aanleiding van hun optreden tegen respectievelijk FC Groningen en Vitesse.

Gravenberch werd door trainer Erik ten Hag vorig weekend nog gewisseld tegen FC Twente (1-1). Zondag stond de negentienjarige middenvelder weer in de basis en maakte hij een sterke indruk tegen Vitesse (5-0). “Ryan Gravenberch was ook tegen Vitesse weer zo sterk”, zegt Brandts in de krant over de middenvelder die eenmaal scoorde. “Hij heeft loopvermogen, scorend vermogen en een versnelling met de bal aan de voet. Hij passeert daarmee heel makkelijk, ziet het spelletje, lijdt weinig balverlies en pakt ook ballen af.”

Met een doelpunt en twee assists was Gakpo belangrijk voor PSV bij de 5-2 overwinning op Groningen. “Wat maakt hij snel stappen bij PSV”, zegt Brandts over de linksbuiten. “Ik vind dat hij en Gravenberch veel van elkaar weg hebben. Andere posities natuurlijk, maar wel qua loopvermogen, het versnellen en makkelijk passeren. Ik vind ook dat zij beiden snel in aanmerking moeten komen voor een basisplaats bij Oranje.’’

Bij PSV was Gakpo niet de enige speler die een sterke indruk maakte op Brandts. Ook André Ramalho, goed voor twee doelpunten, speelde in de ogen van de oud-international een goede wedstrijd. Hij is volgens Brandts de leider die PSV miste. “Hij is goed in de opbouw, brengt meer voetbal van achteruit. Al ben ik nog wel benieuwd hoe hij is als PSV echt een keer onder druk zal worden gezet.”

Elftal van de Week volgens Brandts: Verhulst (AZ); Mazraoui (Ajax), Ramalho (PSV), Janssen (FC Utrecht), Witry (AZ); Álvarez (Ajax), Gravenberch (Ajax), Tekie (Fortuna Sittard); Antony (Ajax), Seuntjens (Fortuna Sittard), Gakpo (PSV).