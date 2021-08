Domper voor Feyenoord: komst van Amad Diallo gaat definitief niet door

Zondag, 29 augustus 2021 om 19:28 • Daniel Cabot Kerkdijk • Laatste update: 19:45

Een flinke domper voor Feyenoord: de tijdelijke komst van Amad Diallo gaat niet door. De negentienjarige aanvaller van Manchester United is tijdens een training geblesseerd geraakt en staat waarschijnlijk een maand aan de kant. Feyenoord en Manchester United hadden een akkoord over een huurovereenkomst voor de rest van het seizoen. Feyenoord heeft nu nog ruim twee dagen om een alternatief te vinden, daar de transfermarkt dinsdag zijn deuren sluit.

"Hij is geblesseerd geraakt, het gaat niet door’', vertelt technisch directeur Frank Arnesen zondag aan het Algemeen Dagblad. "Jammer, alles was rond. Ik heb veel met de mensen bij Manchester United gesproken, maar het is verstandiger om hem bij die club te laten herstellen. Het kan wel even duren voor hij terug is."

Diallo genoot ook belangstelling uit de Premier League en Bundesliga, maar de keuze van de jonge buitenspeler viel op Feyenoord. Diallo maakte in januari van dit jaar de overstap van Atalanta naar Manchester United voor een bedrag van circa 21,3 miljoen euro. De eerste periode op Old Trafford is echter geen onverdeeld succes, daar hij in totaal slechts 363 minuten in actie kwam. In de Premier League speelde de rechtsbuiten annex linksbuiten drie wedstrijden, waarin hij niet tot scoren kwam maar wel een assist verzorgde. In de Europa League maakte Diallo speelminuten in vier duels en kwam hij eenmaal tot scoren.

Onder manager Ole Gunnar Solskjaer leek de kans op veel speelminuten dit seizoen wederom klein, waardoor de club besloot om hem de rest van het seizoen te verhuren aan Feyenoord. Zeker met de komst van Cristiano Ronaldo en Jadon Sancho zijn de flanken voldoende bezet bij the Red Devils. Diallo beschikt bij Manchester United over een doorlopend contract tot medio 2025.

Arne Slot is al enige tijd op zoek naar versterking voor de voorhoede en met Diallo leek de Feyenoord-coach zijn gewenste versterking binnen te hebben. Eerder in deze transferperiode werd de selectie van Feyenoord versterkt met Marcus Holmgren Pedersen, Gernot Trauner, Fredrik Aursnes, Ofir Marciano, Guus Til en Alireza Jahanbakhsh.