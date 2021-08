Manchester United accepteert huurvoorstel van Feyenoord

Zaterdag, 28 augustus 2021 om 21:48 • Daniel Cabot Kerkdijk • Laatste update: 21:56

Manchester United heeft een voorstel van Feyenoord inzake Amad Diallo geaccepteerd, zo meldt Fabrizio Romano zaterdagavond. Volgens de transferexpert uit Italië heeft de club uit Rotterdam nu de beste papieren om de aanvaller voor de rest van het seizoen te huren. Het is nu aan de negentienjarige Diallo zelf om te bepalen of hij ook voor Feyenoord wil spelen, daar hij ook interesse van clubs uit de Premier League en de Bundesliga geniet.

Diallo maakte in januari de overstap van Atalanta naar Manchester United voor een bedrag van circa 21,3 miljoen euro. De eerste periode op Old Trafford is echter geen onverdeeld succes, daar hij in totaal slechts 363 minuten in actie kwam. In de Premier League speelde de rechtsbuiten annex linksbuiten drie wedstrijden, waarin hij niet tot scoren kwam maar wel een assist verzorgde. In de Europa League maakte Diallo speelminuten in vier duels en kwam hij eenmaal tot scoren.

In september 2020 ging Diallo definitief van Atalanta Onder-19 naar de A-selectie van la Dea. In totaal speelde de aanvaller vier Serie A-wedstrijden in de hoofdmacht, alvorens hij werd opgepikt door Manchester United. In maart debuteerde Diallo in het nationale elftal van Ivoorkust, voor wie hij sindsdien drie wedstrijden speelde en eenmaal tot scoren kwam.

Onder Ole Gunnar Solskjaer lijkt de kans op veel speelminuten dit seizoen wederom klein, waardoor de club besloten heeft om hem in de verhuuretalage te zetten. Zeker met de komst van Cristiano Ronaldo en Jadon Sancho zijn de flanken voldoende bezet bij the Mancunians. Diallo zou wel een welkome versterking zijn voor Feyenoord, daar Slot vrijdag tegenover Feyenoord TV nog kenbaar maakte dat hij weinig opties heeft op de vleugels.

Bij 'gebrek aan alternatieven' maakte Mimeirhel Benita donderdagavond al zijn debuut voor Feyenoord. De zeventienjarige aanvaller verving Alireza Jahanbakhsh drie minuten voor tijd in de uitwedstrijd tegen IF Elfsborg (3-1 nederlaag) in de laatste Conference League-voorronde. Slot beloonde Benita voor de ontwikkeling die hij heeft doorgemaakt, maar dat had vooral te maken met het feit dat er weinig andere opties waren. "Hij zit al jarenlang in de opleiding en is dit jaar begonnen bij de Onder-21", vertelde Slot over zijn pupil. "Donderdag viel Alireza uit. Toen ik naast me op de bank keek, zag ik maar één echte buitenspeler. Dat was Mimi, zoals hij genoemd wordt. Dan is het ook logisch dat je hem inbrengt."