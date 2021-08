Kijk hier live naar Borussia Dortmund - TSG Hoffenheim, met Donyell Malen

Vrijdag, 27 augustus 2021 om 19:30 • Laatste update: 19:42

Borussia Dortmund speelt vrijdagavond vanaf 20.30 uur thuis tegen TSG Hoffenheim. De ploeg van Marco Rose hoopt zich te herpakken na de 2-1 nederlaag tegen SC Freiburg van vorige week. Hoffenheim staat met vier punten uit twee duels op de tweede plek in de Bundesliga en hoopt de ongeslagen status te behouden. Bij Dortmund heeft Donyell Malen in de voorhoede een basisplek naast Erling Braut Haaland. De wedstrijd is live te volgen via onderstaande livestream.

Opstelling Borussia Dortmund: Kobel; Meunier, Witsel, Akanji, Guerreiro; Dahoud, Bellingham, Reyna; Reus; Malen, Haaland

Opstelling TSG Hoffenheim: Baumann; Akpoguma, Posch, Vogt, Raum; Rudy, Geiger, Stiller; Baumgartner, Kramaric, Bruun Larsen.