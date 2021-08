Eerste nederlaag van het seizoen wordt Feyenoord niet fataal

Donderdag, 26 augustus 2021 om 20:46 • Dominic Mostert

Feyenoord heeft zich donderdagavond geplaatst voor de groepsfase van de Conference League. Een week na een 5-0 overwinning in De Kuip ging de ploeg van Arne Slot donderdagavond met 3-1 onderuit tegen IF Elfsborg, maar vanwege het verschil in doelpunten kwam plaatsing voor de poule nooit serieus in gevaar. Wel incasseerde Feyenoord de eerste nederlaag van het nieuwe seizoen in een officiële wedstrijd. Ook kwam een einde aan een reeks van vijf wedstrijden waarin Feyenoord de nul hield.

Feyenoord begon sterk aan de wedstrijd. De Rotterdammers, met Ofir Marciano en Wouter Burger als vervangers van het afwezige duo Justin Bijlow en Marcos Senesi, hadden de controle en kregen via een schot van Tyrell Malacia de eerste kans van de wedstrijd. Na 25 minuten ontstond een kans voor Guus Til na voorbereidend werk van Luis Sinisterra; de huurling van Spartak Moskou trof de lat. Gaandeweg de eerste helft kwam Elfsborg echter meer in het stuk voor. Sinisterra voorkwam op de doellijn een openingsdoelpunt van Elfsborg, toen een grote kopkans voor Leo Väisänen ontstond nadat Marciano mistastte bij een voorzet van Alexander Bernhardsson.

Drie minuten voor de rust kwam Elfsborg op voorsprong. Johan Larsson mocht uitleggen voor een vrije trap, net buiten het strafschopgebied, en schoot snoeihard raak via de binnenkant van de rechterpaal. Feyenoord oogde wat nonchalant na de dominante fase in de eerste twintig minuten, maar had weinig reden tot zorg vanwege de ruime overwinning in de eerste wedstrijd. Vlak na de pauze verdubbelde Elfsborg echter de marge. Na een verkeerde inworp van Marcus Pedersen mocht Elfsborg ingooien en kwam de bal via Jeppe Okkels bij Alexander Bernhardsson, die voor Burger kwam en de bal buiten bereik van Marciano plaatste.

Marciano voorkwam met een goede redding dat Elfsborg na een corner op 3-0 kwam, waarna Feyenoord scoorde uit een fraai uitgespeelde aanval. Na een fraaie opening van Alireza Jahanbakhsh trok Luis Sinisterra vanaf de linkerflank het strafschopgebied in, alvorens de vrijstaande Til te bedienen bij de tweede paal: 2-1. Een duidelijke handsbal van Simon Strand in het strafschopgebied leverde Feyenoord door het gebrek aan een VAR daarna geen penalty op. Elfsborg kwam dertien minuten voor tijd op 3-1 door een van richting veranderd schot van Marokhy Ndione. Marciano voorkwam dat Jacob Ondrejka er zelfs 4-1 van maakte.