VAR-momenten vanaf speelronde drie op groot scherm in stadion

Donderdag, 26 augustus 2021 om 11:35 • Rian Rosendaal • Laatste update: 11:53

De KNVB komt met een noviteit vanaf de derde speelronde in de Eredivisie. Bij beslissingen van scheidsrechters die door de VAR worden gecontroleerd zal er een korte video worden vertoond op de schermen in het stadion, zo brengt de KNVB donderdag naar buiten. Het gaat om beelden waarop is te zien waarom de arbitrage een bepaalde beslissing tijdens een wedstrijd is teruggedraaid, waardoor het publiek weet waarom men tot die conclusie is gekomen na overleg met de VAR.

“De beelden worden uitsluitend getoond na herziening van een beslissing van de scheidsrechter na advies van de VAR“, zo verklaart de KNVB donderdag in een verklaring op de website. “De video-feed van het betreffende moment wordt aangeleverd vanuit het ARAG KNVB Replay Center. De club bepaalt vervolgens of deze video-feed daadwerkelijk op het stadionscherm wordt vertoond. De mogelijkheid om deze video’s op de stadionschermen te vertonen, is gerealiseerd in samenwerking tussen de KNVB en de Eredivisie CV“, zo voegt de voetbalbond daaraan toe.

?? | Vanaf speelronde 3 kunnen VAR-momenten worden vertoond op de schermen in het stadion. Zo worden ook de fans op de tribune goed geïnformeerd: https://t.co/tCxjiBTltm. — KNVB (@KNVB) August 26, 2021

Sinds de introductie twee jaar geleden is de KNVB druk bezig om het publiek zo goed mogelijk te informeren over de VAR-momenten tijdens wedstrijden. “Sinds oktober 2019 wordt bij VAR-momenten al via korte teksten op de videoschermen aangegeven wanneer er sprake is van een VAR-check en wat de uitkomst van deze VAR-check is. “Het vertonen van een video op de schermen is een nieuwe manier om het publiek zo optimaal mogelijk te informeren“, zo besluit de KNVB het statement omtrent de nieuwe maatregel in de Eredivisie.