Transfer voor Robert Bozeník komt op gang: interesse uit drie landen

Woensdag, 25 augustus 2021 om 18:27 • Daniel Cabot Kerkdijk • Laatste update: 18:42

De interesse in Robert Bozeník van Feyenoord lijkt op gang te komen. BILD schrijft woensdagavond dat onder meer Fortuna Düsseldorf interesse in de 21-jarige aanvaller uit Slowakije heeft. De club komt voor het tweede seizoen op rij uit in de 2. Bundesliga, na in 2018/19 en 2019/20 op het allerhoogste niveau in Duitsland te hebben gespeeld.

“We gaan niet op elke naam in”, luidt het summiere commentaar van technisch directeur Uwe Klein. Volgens BILD is Fortuna Düsseldorf, dat vier punten aan de eerste vier speeldagen heeft overgehouden, niet de enige club uit Duitsland met interesse in de spits van Feyenoord, al worden er geen namen genoemd. Ook clubs uit Portugal en Rusland zouden minimaal oriënterende interesse hebben getoond.

Bozeník leek in januari vorig jaar van MSK Zilina naar Hamburger SV over te stappen, maar het was Feyenoord dat de strijd om zijn handtekening won en vier miljoen euro betaalde. Hij speelde voor MSK Zilina 58 duels in alle competities en kwam daarin tot 19 treffers. In Rotterdam-Zuid is de aanvaller niet uit de verf gekomen: na 28 officiële wedstrijden staat de teller op 4 treffers en 2 assists.

Feyenoord wil Bozeník graag uitlenen en op die manier financiële ruimte maken voor de komst van een (veelzijdige) aanvaller. Het contract van de Slowaak met de Rotterdammers loopt nog drie seizoenen door.