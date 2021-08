Portugese kranten lovend: ‘Hij loste alle problemen van Benfica op’

Woensdag, 25 augustus 2021 om 10:03 • Rian Rosendaal

Veel lof in de Portugese media voor de manier waarop het tiental van Benfica standhield tegen PSV in de play-offs van de Champions League. Vooral de rol van de uitblinkende doelman Odysseas Vlachodimos wordt daags na het bereiken van het hoofdtoernooi van het miljoenenbal uitgelicht. Benfica speelde lange tijd met tien man vanwege de rode kaart voor Lucas Veríssimo, maar desondanks wist PSV de Portugese muur niet te slopen.

Publico is met name onder de indruk van de strijdlust die is getoond door het elftal van trainer Jorge Jesus. “De ploeg bleef rustig na de rode kaart en liet zien over een flinke dosis karakter te beschikken.“ Het Portugese dagblad vindt dat de plaatsing voor de groepsfase van de Champions League heel belangrijk is voor het imago van Benfica. “Het prestige van de club blijft intact door de kwalificatie voor de Champions League en het gegarandeerde geldbedrag van 37,24 miljoen euro zal verschillende zaken een stuk makkelijker maken dit seizoen. Maar om de Champions League te bereiken, moest Benfica wel behoorlijk afzien. En dat allemaal door de rode kaart van Lucas Veríssimo.“

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

De enorme bedragen die PSV misloopt uit de Champions League

De Eindhovenaren grijpen naast een flink bedrag door het ontbreken in de poulefase van het miljardenbal. Lees artikel

Waar Veríssimo Benfica in de problemen leek te brengen, daar groeide Vlachodimos uit tot de grote held van de bezoekers uit Portugal. “Hij loste werkelijk alle problemen van Benfica op.“ Ook Jornal De Noticias steekt de loftrompet over de onverslaanbare doelman uit Griekenland. “PSV probeerde werkelijk alles, maar Benfica had gelukkig een geïnspireerde Griek onder de lat staan. Vlak na de rode kaart van Veríssimo begon het al met zijn knappe redding op een inzet van Noni Madueke.“ Volgens Record voelt het zwaarbevochten gelijkspel van Benfica in het Philips Stadion aan als een overwinning.

“Een gelijkspel met de smaak van een zege“, zo kopt het Portugese dagblad. Expresso zoomt juist weer in op de heldenrol van Vlachodimos in Eindhoven. “Het lijden van Vlachodimos is miljoenen waard.“ Daarnaast wordt aandacht geschonken aan het feit dat Benfica lange tijd met tien spelers stand moest zien te houden. “Jorge Jesus had aanvallende intenties voor deze wedstrijd, maar de goede bedoelingen konden al snel de ijskast in door de snelle rode kaart voor Veríssimo, die zich duidelijk niet op zijn gemak voelde.“ Desondanks kwam alles goed voor het veerkrachtige Benfica. “De vreugde van Jorge Jesus na het laatste fluitsignaal liet zien hoeveel dit resultaat voor hem betekent.“

De na een halfuur weggestuurde Veríssimo bood na de wedstrijd via een post op Instagram zijn excuses aan voor zijn rode kaart tegen PSV. “Ik wil me verontschuldigen bij de supporters van Benfica en tevens mijn teamgenoten bedanken voor hun vastberadenheid. De plek in de Champions League is van ons!', zo schreef de dolgelukkige Braziliaanse centrale verdediger.