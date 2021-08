De enorme bedragen die PSV misloopt uit de Champions League

Dinsdag, 24 augustus 2021 om 23:02 • Yanick Vos • Laatste update: 23:07

PSV is er niet in geslaagd om de groepsfase van de Champions League te bereiken. Het team van trainer Roger Schmidt kreeg het niet voor elkaar om de 2-1 nederlaag van vorige week tegen Benfica weg te poetsen. De Eindhovenaren komen dit seizoen uit in de Europa League. Dat is niet alleen in sportief opzicht, maar zeker ook in financieel opzicht een teleurstelling.

Na de 2-1 nederlaag van vorige week in Lissabon moest PSV winnen op eigen veld. Door een rode kaart van Lucas Verissimo in de 32ste minuut speelde de thuisploeg dinsdagavond een uur lang met een man meer, maar desondanks slaagde PSV er niet in om te scoren. Benfica hield knap stand en plaatst zich zodoende voor de groepsfase van de Champions League. PSV moet genoegen nemen met deelname aan het tweede clubtoernooi van Europa. Schrale troost is een bonus van vijf miljoen euro, die door de UEFA wordt uitgekeerd aan de verliezer van de play-offs.

Algemeen directeur Toon Gerbrands gaf in gesprek met de NOS al aan dat het geen ramp zou zijn als PSV zich niet zou weten te plaatsen voor de Champions League. Een wedstrijd van 35 miljoen wilde hij het niet noemen. “Nee, het is een wedstrijd die veel minder waard is. Wij hebben ons al geplaatst voor de Europa League. Dat betekent dat de delta zo’n vijftien miljoen is.” De begroting van PSV is gericht op de Europa League, niet op voetballen in de Champions League. De vijftien miljoen waar men in Eindhoven op mag rekenen zal niet geïnvesteerd worden in nieuwe spelers. “Wij voeren beleid op basis van begroting rond de Europa League. Daar maken wij keuzes in, want volgend jaar moeten we het ook weer kunnen betalen. Met andere woorden: wij gaan niet verder dan onze polsstok lang is.”

Grote verschillen

Het verschil aan inkomsten tussen de Champions League en Europa League is enorm. De prijzenpot in het tweede clubtoernooi van Europa is verlaagd van 510 naar 465 miljoen euro, maar de clubs kunnen meer verdienen doordat het deelnemersveld is teruggebracht van 48 naar 32. Alle deelnemers aan de groepsfase ontvangen een startpremie van 3,63 miljoen euro. Het toernooi levert PSV daarnaast een tv-premie van 1 miljoen euro op, terwijl de club op basis van de clubcoëfficiënt nog eens 4 tot 5 miljoen euro kan verwachten. Een zege in de Europa League levert een bedrag op van 630.000 euro, terwijl dat vorig seizoen nog 570.000 euro was. Een gelijkspel is goed voor een premie van 210.000 euro op. Bij kwalificatie voor de achtste finales verdienen clubs 1,1 miljoen euro. De winnaar van de Europa League verdient 8,6 miljoen euro, de verliezend finalist moet genoegen nemen met een premie van 4,6 miljoen euro.

In de Champions League had PSV veel meer kunnen verdienen. Dit seizoen wordt door de UEFA een totaalbedrag van liefst 2,032 miljard euro verdeeld onder de 32 deelnemers. Een kwart van dat totaalbedrag (500 miljoen euro) wordt bij aanvang van het toernooi uitgekeerd. Alle clubs die zich hebben weten te plaatsen krijgen namelijk een startpremie van 15,64 miljoen euro toegeschoven. Deze startpremie is 390.000 euro hoger dan vorig seizoen. Waar Ajax dit bedrag mag bijschrijven, moet PSV het dus doen met een startpremie van 3,63 miljoen euro.

Ook geen 12,5 miljoen

De UEFA keert in de Champions League in totaal ruim 600 miljoen euro uit op basis van de coëfficiëntenranking. De bond kijkt hierbij naar de Europese prestaties van de deelnemende clubs in de afgelopen tien jaar. Hoe hoger een club staat op deze ranglijst, hoe meer geld er wordt ontvangen. De nummer 32 op de coëfficiëntenlijst ontvangt 1,137 miljoen euro. Iedere plek die een club hoger staat levert nog eens dat bedrag op. PSV had bij kwalificatie waarschijnlijk de 22ste plaats ingenomen, wat goed was geweest voor een bedrag van 12,507 miljoen euro. De Eindhovenaren hadden nog een plekje kunnen opschuiven naar de 21ste plaats (13,644 miljoen) als Shakhtar Donetsk, dat op eigen veld een 1-0 voorsprong verdedigt, woensdagavond wordt uitgeschakeld door AS Monaco.

Ter vergelijking: Ajax is de nummer zeventien van het huidige deelnemersveld en mag daardoor rekenen op een premie van 18,192 miljoen euro. Daar kan nog 1,137 miljoen bijkomen als Shakhtar Donetsk zich niet plaatst. In de groepsfase van de Champions League zijn vele miljoenen te verdienen. Een zege in de poule levert 2,8 miljoen euro op, dat is 100.000 euro meer dan vorig seizoen. Een gelijkspel is goed voor 930.000 euro, wat 30.000 euro meer is dan de vorige jaargang. Per gelijkspel houdt de UEFA 1,87 miljoen euro over. Aan het einde van de groepsfase worden alle bedragen van de gelijke spelen bij elkaar opgeteld en verdeeld over de deelnemers, naar rato van het aantal overwinningen in de groepsfase.

Naar mate het Champions League-toernooi vordert worden de premies hoger. Clubs die zich plaatsen voor de achtste finales ontvangen een premie van 9,6 miljoen euro. Een plek in de kwartfinale levert 10,6 miljoen euro op. De vier clubs die zich plaatsen voor de halve finale ontvangen 12,5 miljoen, bij een plaats in de finale komt daar nog eens 15,5 miljoen euro bovenop. Voor de winnaar ligt nog eens 20 miljoen euro extra klaar.

Naast alle premies loopt PSV ook geld mis uit de market pool. Dit is een pot van 300 miljoen euro die is opgebouwd door tv-zenders die hebben betaald om de Champions League uit te zenden. Hoeveel Ajax als enige Nederlandse deelnemer hieraan overhoudt wordt pas in een later stadium duidelijk. Het is mede afhankelijk van het aantal wedstrijden dat de club in het miljardenbal speelt. In het seizoen 2019/20, toen Ajax de enige Nederlandse deelnemer was, ging er 1,8 miljoen euro naar de Amsterdammers.

Vorig seizoen haalde Ajax geen geld op uit kaartverkoop, daar vanwege de coronacrisis voor lege tribunes gespeeld moest worden. Het is voor de Nederlandse clubs te hopen dat de stadions volledig gevuld mogen worden, dat levert immers miljoenen op. Toen PSV in het seizoen 2018/19 vier Champions League-wedstrijden voor eigen publiek speelde, leverde dat de club in totaal 4,3 miljoen euro op.