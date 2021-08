Marcus Pedersen kan tegen Nederlands elftal interlanddebuut maken

Dinsdag, 24 augustus 2021 om 12:51 • Chris Meijer • Laatste update: 13:12

Marcus Pedersen is opgeroepen voor de Noorse nationale ploeg. De 21-jarige rechtsback van Feyenoord maakt deel uit van de 26-koppige selectie voor de WK-kwalificatiewedstrijden tegen Oranje (1 september), Letland, (4 september) en Gibraltar (7 september) en kan derhalve tegen het Nederlands elftal zijn interlanddebuut gaan maken. Pedersen - die de voorkeur lijkt te krijgen boven voormalig AZ-verdediger Jonas Svensson - maakt deel uit van een selectie met de nodige oude bekenden uit de Eredivisie.

Zo behoren ook Martin Ödegaard, Morten Thorsby (allebei ex-sc Heerenveen) en Alexander Sörloth (ex-FC Groningen) tot de Noorse selectie, waarin Borussia Dortmund-spits Erling Braut Haaland de grote blikvanger is. Verder zijn ook de recent door Eintracht Frankfurt van AC Milan overgenomen Jens Petter Hauge en de aan Feyenoord gelinkte vleugelverdediger Fredrik Björkan van FK Bodø/Glimt van de partij.

Her er Ståles tropp til VM-kvalifiseringskampene i september! Vi møter først Nederland på Ullevaal Stadion 1. september (utsolgt), deretter Latvia borte tre dager senere, og til sist Gibraltar hjemme på Ullevaal 7. september (fortsatt ledige billetter) ??????#sterkeresammen pic.twitter.com/nKSIIOawy3 — Fotballandslaget (@nff_landslag) August 24, 2021

"Marcus presteert erg goed en stabiel in Nederland. Hij heeft vertrouwen opgedaan bij Feyenoord en dat zie je terug in zijn spel. Iedere wedstrijd wordt hij beter", zo licht de Noorse bondscoach Ståle Solbakken de keuze voor Pedersen toe. Pedersen werd eerder deze zomer door Feyenoord overgenomen van Molde FK en speelde voorlopig zeven wedstrijden voor de Rotterdammers.

Het Nederlands elftal heeft inmiddels toestemming gekregen om naar Noorwegen af te reizen, zo bevestigde Minister van Cultuur Abid Raja maandagavond. Daar bestonden twijfels over door de geldende coronamaatregelen in Noorwegen. De Noren hebben uit drie WK-kwalificatiewedstrijden zes punten verzameld. Gibraltar (0-3) en Montenegro (0-1) werden verslagen, terwijl er in eigen huis met 0-3 werd verloren van Turkije.