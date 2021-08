Erik Lamala schittert in de slotseconde opnieuw namens Sevilla

Maandag, 23 augustus 2021 om 22:00 • Mart van Mourik • Laatste update: 22:09

Sevilla heeft maandagavond in de absolute slotminuut van de wedstrijd een overwinning geboekt in LaLiga. Lang zag het ernaar uit dat los Nerviosenses genoegen moesten nemen met een doelpuntloos gelijkspel op bezoek bij Getafe, maar Erik Lamela zorgde in de 93ste minuut voor het enige doelpunt van de wedstrijd: 0-1. Opvallend genoeg zat Luuk de Jong niet bij de wedstrijdselectie, waar hij vorige week nog wel deel van uitmaakte. Over de reden van zijn afwezigheid is vooralsnog niets bekend.

In tegenstelling tot het gewonnen duel met Rayo Vallecano (3-0) maakte trainer Julen Lopetegui ditmaal geen ruimte in de basiself voor Karim Rekik en Oussama Idrissi. In plaats van het 5-3-2-formatie zette de keuzeheer nu in op een 4-3-3-systeem, waardoor er met Suso een extra aanvaller binnen de lijnen stond ten koste van Rekik. Idrissi moest zijn plek afstaan aan Alejandro Papu Gómez. Bij Getafe ontbrak Marc Cucurella, die tegen Valencia (1-0) nog wel speelde maar maandag afwezig was om zijn transfer naar Brighton & Hove Albion af te ronden.

???????? ????????????! ?? Via de Argentijn sleept Sevilla dan toch de drie punten uit het vuur op bezoek bij Getafe ?? Let vooral even op de tijd links bovenin.. ??#ZiggoSport #LaLiga #GetafeSevilla pic.twitter.com/KGc3gwTi7K — Ziggo Sport Voetbal (@ZS_Voetbal) August 23, 2021

De eerste helft was bepaald geen lust voor het aanwezige publiek, dat voor rust geen enkel schot op doel kreeg voorgeschoteld. Getafe was de bovenliggende partij, maar het lichte overwicht kon men niet tot vertalen naar een voordelige marge of uitgespeelde kansen. De grootste kans was overigens voor Sevilla, dat in de 33ste minuut wel dicht bij de openingstreffer kwam. Gómez had een fraaie steekpass in huis richting Jules Koundé, die echter een teenlengte tekort kwam om binnen te schieten en de bal over de achterlijn zag rollen.

In het tweede bedrijf voerde Sevilla de druk op, maar echte grote mogelijkheden bleven uit. In de 82ste minuut dacht Youssef En-Nesyri zijn ploeg wel op voorsprong te zetten; zijn treffer werd echter afgekeurd wegens buitenspel. De winnende treffer viel ruim tien minuten later alsnog. Lamela, tegen Rayo Vallecano ook al tweemaal trefzeker, kreeg de bal voor zijn voeten uit de rebound en schoot op overtuigende wijze de 0-1 tegen de touwen.