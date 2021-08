Cristiano Ronaldo wacht mogelijke transfer af en zit op de bank

Zondag, 22 augustus 2021 om 17:46 • Daniel Cabot Kerkdijk • Laatste update: 18:35

Cristiano Ronaldo start zondagavond in de seizoensouverture van Juventus tegen Udinese op de bank. De sterspeler van de Turijnse topclub is niet geblesseerd, maar hij heeft volgens transferexpert Fabrizio Romano zelf gevraagd om geen deel uit te maken van de basiself van trainer Massimiliano Allegri. “Hij hoopt de komende dagen een oplossing op de transfermarkt te vinden”, zo verzekert Romano, die ook aangeeft dat er vooralsnog geen officiële biedingen op de Portugees international bij Juventus zijn binnengekomen. Zijn contract loopt nog een jaar door.

Ronaldo was al een opvallende afwezige in de laatste oefenwedstrijd van Juventus tegen de Onder-23 van de club. Toen was de uitleg dat de vedette een rustdag had in aanloop naar het eerste Serie A-weekeinde. Media als Sport Mediaset en Sportitalia claimen dat Ronaldo om ‘technische redenen’ door Allegri op de bank is gezet. Met andere woorden, de trainer kiest zelf bewust voor een basiself zonder de aanvaller. Pavel Neved, de vicepresident van Juventus, rekent niet op een vertrek van Ronaldo. "We hebben dit besluit samen genomen met Ronaldo. Het is niets bijzonders. Ronaldo blijft honderd procent zeker", maakt Nedved duidelijk in gesprek met DAZN.

Cristiano Ronaldo will be on the bench for Udinese-Juventus. Official. ?????? #Ronaldo He’s NOT starting - it was a precise request from Cristiano because he hopes to find a solution on the market in the next days. But Juventus have received NO official bids yet for Cristiano. pic.twitter.com/sQ0z3rO1Bk — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 22, 2021

Allegri liet vrijdag op de persconferentie ook al weten dat Ronaldo bij Juventus zal blijven. "Ik lees de geruchten in de kranten ook, maar hij heeft nooit de wens gehad om te vertrekken bij Juventus. Hij heeft me zelf verteld dat hij wil blijven, laat ik dat duidelijk maken." Italiaanse media schreven eerder dat de oefenmeester nooit achter de transfer van de Portugees naar Turijn stond en dat hij hoopte dat de aanvaller deze zomer zou vertrekken. De voorbije weken werd Ronaldo ook gelinkt aan Paris Saint-Germain, Manchester City of zelfs een terugkeer naar Real Madrid of Manchester United.

Ronaldo reageerde afgelopen dinsdag nog in een verklaring op de transfergeruchten die de ronde doen. De aanvaller vond het verwerpelijk dat er zo veel over hem wordt geschreven. "Het gemak waarmee over mij wordt gesproken in de media is respectloos naar mij als mens en speler, maar nog meer naar alle clubs, spelers en stafleden die in deze geruchten worden betrokken", schreef de vijfvoudig Wereldvoetballer van het Jaar op Instagram. "Er verschijnen veel verhalen, die me met veel clubs in verschillende competities in verband brengen, zonder dat iemand de moeite neemt om echt te controleren of ze kloppen of niet."

In zijn verklaring maakte Ronaldo, 36 jaar, verder ook duidelijk dat hij zijn goede band met Real Madrid, de club waarvoor hij negen jaar speelde en waarmee hij grote successen vierde, niet wil laten verpesten en dat hij hoopt dat er een einde komt aan de geruchtenstroom. "Ik kan het niet blijven toestaan dat mensen mijn naam misbruiken", sloot hij zijn verhaal af. "Ik focus me op mijn carrière en mijn werk en ben klaar voor alle uitdagingen die ik tegenkom. De rest is slechts speculatie."

In 133 officiële duels van Juventus was Ronaldo goed voor 101 doelpunten en 22 assists. Juventus werd met de aanvaller in de gelederen twee keer kampioen en won één keer de Coppa Italia. De club kwam echter niet in de buurt van de winst van de Champions League, het toernooi dat de Portugees liefst vier keer won met Real Madrid.

Opstelling Juventus: Szczesny; Danilo, De Ligt, Bonucci, Alex Sandro, Bentancur, Ramsey, Bernardeschi, Cuadrado, Morata en Dybala.