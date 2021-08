Ten Hag: ‘Als hij de wedstrijd terugkijkt, dan snapt hij het wel’

Zondag, 22 augustus 2021 om 15:18 • Yanick Vos

Ajax-trainer Erik ten Hag noemde de manier waarop zijn ploeg zondagmiddag speelde tegen FC Twente (1-1) een ‘matige vertoning’. Langs de lijn in de Grolsch Veste stoorde hij zich aan het lage tempo waarin zijn ploeg speelde. Davy Klaassen en Edson Álvarez ontsnapten in de eerste helft aan een rode kaart. “Twente speelt heel irritant en dan moet je onverstoorbaar blijven”, aldus Ten Hag.

"Het tempo lag veel te laag. Vanaf de eerste minuut moet je daarin investeren als je een ploeg als Twente uit elkaar wil spelen", aldus Ten Hag na afloop in gesprek met ESPN. "We hebben voor rust maar bar weinig kansen gecreëerd. Dat lag met name aan het spel aan de bal. Dat tempo had veel hoger moeten zijn. Veel vaker van kant naar kant gaan, vaker het midden zoeken en loopacties maken. Dat begint met in een goede formatie komen en dat deden we niet. Vandaar dat we niets gecreëerd hebben. Twente niet, wij ook niet.”

Ten Hag is van mening dat verschillende Ajax-spelers vanaf het begin van de wedstrijd niet bij de les waren. Namen noemde hij niet. "Het begin van de competitie is altijd lastig, maar ze moeten wel de urgentie herkennen. Vanaf 12.15 uur moet je aanstaan en een aantal spelers stonden niet aan”, aldus de trainer, die na de 0-4 nederlaag tegen PSV in de strijd om de Johan Cruijff Schaal aangaf dat zijn ploeg nog niet fit was, mede doordat meerdere internationals pas later zijn aangesloten. “We hebben geen excuses. Je moet er gewoon staan en je moet gewoon leveren. Dat hebben we niet gedaan.”

De Ajax-trainer vindt dat zijn spelers zich niet uit de tent moeten laten lokken, zoals Álvarez en Klaassen. Laatstgenoemde kreeg geel voor een tik in het gezicht van Giovanni Troupée, terwijl een tik van Álvarez op het achterhoofd van Michal Sadílek onbestraft bleef. “Je moet je richten waar het om gaat en dat is doelpunten maken", reageerde Ten Hag, die van mening is dat de twee Ajacieden goed zijn weggekomen. "Er had ingegrepen kunnen worden, maar dat doen ze niet. Je moet bezig zijn met voetballen, niet met deze randzaken. Tuurlijk spelen zij irritant, daar moet je mee omgaan.”

Met nog een klein halfuur op de klok en een 0-1 voorsprong haalde Ten Hag Ryan Gravenberch naar de kant. De Oranje-international was het zichtbaar niet eens met zijn wissel. ESPN-analist Ronald de Boer merkte op dat Gravenberch ‘des duivels’ was na zijn wissel. Ten Hag daarover: “Ik denk dat als hij de wedstrijd terugkijkt hij het wel snapt”, aldus de trainer, die de middenvelder nog niet aansprak over zijn reactie. “Tuurlijk niet. Als team speelden we onder de maat, maar ook een aantal individuen.”