Ajax-talent krijgt bierdouche in Den Bosch: ‘Niet nodig wat ik deed, maar...'

Zaterdag, 21 augustus 2021 om 09:52 • Yanick Vos • Laatste update: 10:13

Jong Ajax won vrijdagavond met 2-3 op bezoek bij FC Den Bosch, mede door twee doelpunten van Max de Waal. Het Ajax-talent hoeft zijn gezicht voorlopig niet te laten zien in Den Bosch. Na zijn doelpunt provoceerde hij het thuispubliek en dat kwam hem op een bierdouche te staan. Na afloop gaf De Waal toe dat het onnodig was wat hij deed, al provoceerde hij niet zonder reden.

De tweede helft was zeven minuten onderweg toen De Waal vanuit een moeilijke hoek de 1-2 tegen de touwen schoot. Met zijn vinger voor zijn mond liep De Waal langs de M-Side, waar de fanatieke aanhang zit. “Ik moet eerlijk zeggen dat het niet nodig was wat ik deed, maar de supporters van Den Bosch waren al de hele tijd bezig met vervelende dingetjes”, zei De Waal na afloop tegen ESPN.

?? Max de Waal zet Jong Ajax op voorsprong in Den Bosch en krijgt daarna een cursus geplaceerd bier gooien. ?? ESPN #?? #DBOJAJ pic.twitter.com/4OZncZyB8t — ESPN NL (@ESPNnl) August 20, 2021

Eerder in de wedstrijd kreeg de negentienjarige De Waal naar eigen zeggen al bier naar zich toe gegooid. “Ze liepen te kloten, gooiden met bier en aanstekers. Ik moest het niet doen, maar het was de emotie van het moment. Ik had niet verwacht dat ze er zo heftig op zouden reageren”, aldus De Waal, die Naci Ünüvar twintig minuten voor tijd het derde Ajax-doelpunt zag maken.

Ünüvar vierde zijn doelpunt op emotionele wijze. “Ik heb een moeilijke week gehad. Mijn opa is overleden, daardoor miste ik de wedstrijd tegen FC Dordrecht”, verklaarde het Ajax-talent. Daardoor was de emotie vandaag extra. Ik dacht na de goal meteen aan hem. Ik weet hoe trots hij op me is, dat wilde ik waarmaken.”