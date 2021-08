‘Ik moet het allemaal nog zien bij Ajax: het plafond is opeens Álvarez’

Vrijdag, 20 augustus 2021 om 20:16 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 20:34

Valentijn Driessen vindt dat Ajax ervoor had moeten kiezen om Edson Álvarez te laten vertrekken. De journalist van De Telegraaf is sowieso niet onder de indruk van de verrichtingen van de Amsterdammers op de transfermarkt deze zomer. "Ik vind dat er te weinig gebeurt bij Ajax", aldus Driessen in de podcast Kick-off.

Ajax wees onlangs een bod van twintig miljoen euro van Stade Rennes op Álvarez af. "Het zegt wel genoeg dat ze Álvarez nu niet laten gaan", vindt Driessen. "Het plafond is opeens Álvarez. Deze Álvarez is echt niet opeens beter dan de Álvarez die we al anderhalf jaar zien in de Johan Cruijff ArenA. Als dat je plafond is, dan is dat best wel schrikken. Ik vind hem helemaal niet zo'n goede speler en volgens mij zijn er echt wel betere spelers, ook voor die positie. Dat hij zo belangrijk is... Ik begrijp wel dat je hem wil behouden, maar als je dit bedrag krijgt moet je hem echt van de hand doen, want zoveel bijzonders levert hij niet. Ja, het is een verdedigende middenvelder. Nou, er zijn wel meer verdedigende middenvelders, die ook minder dan twintig miljoen kosten maar hetzelfde neerzetten."

Driessen had verwacht dat Ajax zich meer zou versterken. "De enige is eigenlijk Steven Berghuis", ziet hij. "Sébastien Haller voldoet niet... ik moet het allemaal nog zien. Ik vind ze er niet per definitie beter op geworden. Ik word daarin bevestigd door de houding ten opzichte van Álvarez. Eigenlijk was dat de man waarvan je zou zeggen: doorselecteren."

Mike Verweij stipt vervolgens aan dat Ajax in ieder geval het elftal bij elkaar heeft gehouden. "Plus Steven Berghuis gehaald", aldus Verweij. "Je zou zeggen: dat is goed genoeg om kampioen te worden, maar ik zou daar niet heel gerust op zijn, als je ziet hoe PSV ze in de nek hijgt, en wel zegt de financiële mogelijkheden te hebben om nog drie, vier spelers te halen. Veel is afhankelijk van wel of geen Champions League halen, maar daar gaan nog wel versterkingen komen."

Driessen is nogmaals kritisch op Ajax. "Het is natuurlijk heel leuk dat je iedereen bij elkaar kan houden, maar is dat uit luxe, of is dat omdat die jongens niet in de belangstelling staan? Want welke speler zou jij nu van Ajax voor 35 miljoen euro ophalen? Over twee jaar Ryan Gravenberch en Jurriën Timber misschien, maar die zijn nu nog niet in de positie dat je dat soort bedragen kan laten gaan. Voor Haller heb je veel te veel betaald, misschien Antony, maar die komt er ook pas net aan. Je kan je dus afvragen of Ajax wel zoveel waard is."