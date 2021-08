Steven Berghuis voor het eerst niet zeker van basisplaats bij Ajax

Vrijdag, 20 augustus 2021 om 18:52 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 19:02

Erik ten Hag gaat zondag tegen FC Twente op de rechtsbuitenpositie voor het eerst een keuze maken tussen Steven Berghuis en Antony. Laatstgenoemde is na zijn deelname aan de Olympische Spelen met Brazilië weer volwaardig lid van de selectie en kan dus starten bij Ajax, zo weet De Telegraaf.

Antony veroverde in Tokio tot zijn grote vreugde het goud en liet daarvan een tatoeage op zijn been zetten. Sinds het begin van de week is de 21-jarige vleugelspits weer volledig in training en hij maakt deel uit van de wedstrijdselectie voor het duel van zondag, dat om 12.15 uur begint. Ten Hag heeft op de plek van rechterspits met Berghuis, Antony én David Neres nu een waar luxeprobleem. Sébastien Haller lijkt in de spits voorlopig zeker van zijn plek, terwijl Dusan Tadic als aanvoerder onbetwist is in de aanval.

Ajax kan in ieder geval niet beschikken over Mohammed Kudus, die weliswaar op de weg terug is van zijn enkelblessure maar nog niet kan spelen. Perr Schuurs is zo goed als hersteld van zijn kuitblessure, die hij opliep in het oefenduel met Leeds United. De centrale verdediger is nog wel een twijfelgeval voor de uitwedstrijd tegen FC Twente. Nicolás Tagliafico is net als tegen NEC (5-0 winst) nog geschorst vanwege zijn rode kaart in de Johan Cruijff Schaal.