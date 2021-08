‘City geeft Kane op en schakelt razendsnel door met bod van 80 miljoen’

Donderdag, 19 augustus 2021 om 08:44 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 08:51

Nu de onderhandelingen rond Harry Kane stroeve vormen begint aan te nemen, schakelt Manchester City door naar een andere optie voor de spitspositie. RAI Toscana, een Italiaanse televisiezender die doorgaans goed is ingelicht over het nieuws rond Fiorentina, verzekert dat City een bod van tachtig miljoen euro heeft uitgebracht op Dusan Vlahovic. Dat is tien miljoen euro meer dan Tottenham Hotpur in een eerder stadium over had voor de spits van La Viola.

Het getouwtrek om de Servische spits is al de hele zomer bezig. Naast City en Tottenham dacht ook Atlético Madrid lange tijd aan de haal te gaan met de handtekening van de 21-jarige aanvalsleider. Bij Tottenham werd Vlahovic gezien als opvolger van de naar City vertrekkende Kane, maar nu laatstgenoemde de overstap niet lijkt te maken schakelt City zelf door naar de aanvaller van Fiorentina. De eerste gesprekken zouden zelfs al hebben plaatsgevonden om de persoonlijke voorwaarden door te nemen. Gezien het feit dat Tottenham en Atlético een bod van zeventig miljoen euro hebben uitgebracht, lijkt het erop dat City daar met een bod van tachtig miljoen euro overheen is gegaan.

City is dringend op zoek naar een nieuwe centrumspits en had in eerste instanatie ingezet op de komst van Kane. Die onderhandelingen lopen echter dusdanig stroef dat City nu heeft besloten om de voor the Spurs beoogde opvolger van Kane zelf aan te trekken. Bijkomend voordeel is dat Vlahovic ongeveer de helft moet kosten van wat de blessuregevoelige Kane kost. Bovendien is de Serviër zeven jaar jonger. President Rocco Commisso van Fiorentina heeft al laten weten dat sommige bedragen 'niet genegeerd kunnen worden'. Daarmee doelt hij mogelijk op het megabod van City.

Fiorentina nam Vlahovic in de zomer van 2018 voor bijna twee miljoen euro over van Partizan Belgrado en na de eerste twee seizoenen nog in het hoogste jeugdelftal te hebben doorgebracht, brak hij door in het eerste elftal. Vlahovic gold afgelopen seizoen als de grote revelatie in de Serie A en was in 37 competitiewedstrijden goed voor 21 doelpunten. Dat zorgde voor de nodige belangstelling. Bij Internazionale gold Vlahovic als de mogelijke opvolger van Lautaro Martínez. The Times berichtte recentelijk over een akkoord van zeventig miljoen euro tussen Inter en Tottenham Hotspur over Martínez, maar de kampioen van Italië zou hem toch niet willen laten gaan na het vertrek van Romelu Lukaku naar Chelsea.

Bij Fiorentina, dat meerdere verwoede pogingen deed om het contract van Vlahovic te verlengen, wordt Vlahovic veruit de duurste uitgaande transfer. "Op dit moment zitten we in een hele lastige situatie, want zelfs ik als voorzitter van Fiorentina kan geen enkele zekerheid geven over zijn toekomst", zei Commisso over de onderhandelingen tegen persbureau ANSA. "Als er iets gebeurt, worden de media tijdig en transparant geïnformeerd. Het is echter de bedoeling om hem behouden." La Viola heeft volgens Corriere dello Sport al wel twee mogelijke opvolgers op het oog: Gianluca Scamacca van Sassuolo en Andrea Belotti bij Torino.