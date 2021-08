Willem II haalt oude bekende en ‘puntenpakker’ terug naar Nederland

Woensdag, 18 augustus 2021 om 10:15 • Daniel Cabot Kerkdijk • Laatste update: 10:22

Timon Wellenreuther keert tijdelijk terug bij Willem II. De keeper wordt tot het einde van het seizoen gehuurd van Anderlecht, waar hij ruim een jaar geleden een contract tekende. Willem II was op zoek naar een keeper omdat Robbin Ruiter geen al te zekere indruk maakte tijdens de voorbereiding en in de eerste competitiewedstrijd. Tweede doelman Jorn Brondeel en derde keeper Connor van den Berg worden door Fred Grim en zijn staf nog niet geschikt geacht voor het grote werk.

Wellenreuther, 25, jaar zat afgelopen zondag op de tribune bij het thuisduel met Feyenoord (0-4 verlies) en werd ook dinsdag in het Koning Willem II Stadion gesignaleerd. “Het voelt fantastisch om weer hier te zijn. Ik ken de weg, de mensen en heb een heel goed gevoel bij de club en deze deal. Ik was zondag als toeschouwer aanwezig en kreeg echt een speciaal gevoel toen ik de KingSide en de andere supporters weer massaal zag springen en zingen. Dat heb ik echt gemist”, zegt Wellenreuther op de clubsite.

Bij Anderlecht kwam Wellenreuther vorig seizoen tot 27 wedstrijden. Voor zijn vertrek naar België keepte hij in drie seizoenen 77 wedstrijden voor Willem II. “Vooral in zijn laatste jaar was Wellenreuther met regelmaat uitblinker en puntenpakker”, benadrukt de Tilburgse club woensdagochtend. Veertien maanden na zijn vertrek is Wellenreuther terug op het oude nest. Hij hoopt oude tijden te doen herleven. "In mijn laatste jaar haalden we Europees voetbal. Europa halen is niet direct mijn verwachting van komend seizoen, maar de manier waarop we toen speelden en resultaat haalden, zou mooi zijn om na te streven.’

“We kennen Timon en zijn keeperskwaliteiten uiteraard goed. Met die kwaliteiten en zijn ervaring is hij een meerwaarde voor onze selectie. We heten Timon van harte welkom terug bij Willem II en wensen hem veel succes”, benadrukt technisch directeur Joris Mathijsen.