Zestienjarige krijgt voorkeur boven Malen in eerste Duitse kraker van seizoen

Dinsdag, 17 augustus 2021 om 19:25 • Daniel Cabot Kerkdijk • Laatste update: 19:56

Donyell Malen staat dinsdagavond niet in de basis van Borussia Dortmund in de strijd tegen Bayern München om de DFL-Supercup, de strijd tussen de landskampioen en de winnaar van de DFB-Pokal. De van PSV overgekomen aanvaller start, net als in de twee voorgaande duels van het team van Marco Rose, op de bank. Opvallend is dat de zestienjarige Youssoufa Moukoko, die slechts acht minuten meedeed in de eerste twee duels van dit seizoen, een koppel gaat vormen met Erling Braut Haaland. Het topduel in het Signal Iduna Park gaat om 20.30 uur van start.

Malen maakte tien dagen geleden zijn officiële debuut in het tenue van Borussia Dortmund. De ex-PSV’er deed 24 minuten mee in het bekerduel met SV Wehen Wiesbaden (0-3), als vervanger van Steffen Tigges, en een week later wachtte zijn debuut in de Bundesliga. Malen maakte in de 5-2 zege op Eintracht Frankfurt zeventien minuten voor tijd zijn opwachting als vervanger van Belgisch international Thorgan Hazard.

De ogen zullen voornamelijk gericht zijn op Haaland, die zeer sterk aan het nieuwe seizoen is begonnen. In het bekerduel met SV Wehen Wiesbaden nam de Noor alle doelpunten van die Borussen voor zijn rekening. Afgelopen zaterdag, in de eerste Bundesliga-wedstrijd, was Haaland bij alle treffers van het team van Rose tegen Eintracht Frankfurt betrokken. De spits, die op 1 september tegenover het Nederlands elftal staat, scoorde twee keer en bereidde de drie andere treffers voor.

Voor Bayern is dit pas het tweede officiële duel van de voetbaljaargang. Het bekerduel met Bremer SV werd vanwege een corona-uitbraak bij de tegenstander uitgesteld. De Beierse topclub liet afgelopen vrijdag na met een overwinning aan de competitie te beginnen. In het officiële debuut van Julian Nagelsmann op de bank moest men genoegen nemen met een 1-1 gelijkspel bij Borussia Mönchengladbach.

Liefst vier van de vijf voorgaande edities van de DFL-Supercup gingen tussen Bayern München en Borussia Dortmund. In 2016 won Bayern met 2-0 en ook een jaar later was der Rekordmeister de sterkste toen de reguliere speeltijd in 2-2 was geëindigd en een strafschoppenreeks de doorslag gaf: 5-4. In 2018 was Bayern met liefst 5-0 te sterk voor Eintracht Frankfurt en een jaar kwam Borussia Dortmund als winnaar uit de bus: 0-2. De editie van vorig jaar tussen Bayern en Borussia eindigde vorig jaar in 3-2 in München.

Opstelling Bayern München: Neuer; Stanišic, Upamecano, Süle, Davies; Kimmich, Goretzka; Gnabry, Müller, Coman; Lewandowski.

Opstelling Borussia Dortmund: Kobel; Passlack, Witsel, Akanji, Schulz; Dahoud, Bellingham, Reyna; Reus; Moukoko en Haaland.