Sjaak Swart voorspelt aantal goals en assists van Steven Berghuis voor Ajax

Dinsdag, 17 augustus 2021 om 06:35 • Daniel Cabot Kerkdijk • Laatste update: 08:13

Sjaak Swart ziet dat Steven Berghuis zich in het tenue van Ajax nog niet zo nadrukkelijk laat gelden als bij Feyenoord, maar de levende legende van de Amsterdamse club heeft veel vertrouwen in de Oranje-international. Volgens 'Mister Ajax' is het een kwestie van tijd tot de fans de allerbeste Berghuis krijgen te zien. “Daar heb ik alle vertrouwen in. Steven is een begenadigd voetballer met een fantastisch linkerbeen.”

Swart weet dat Berghuis na zijn transfer van Feyenoord naar Ajax nog wat over zich heen heeft gekregen. “Dat moet hij nu van zich af proberen te zetten en gewoon lekker gaan voetballen, want dat kan-ie als de beste”, benadrukt de 83-jarige oud-Ajacied dinsdag in gesprek met De Telegraaf. Hij zag hoe Berghuis afgelopen zaterdag in zijn competitiedebuut voor Ajax tegen NEC (5-0 winst) een radertje in een geoliede machine was. Dat geeft hem moed. “Goede voetballers kunnen altijd samenspelen en je zag dat Steven een geweldige klik heeft met Dusan Tadic, Davy Klaassen.”

“Maar ook met Noussair Mazraoui, die voortdurend over hem heen denderde. Geloof me, hij gaat dit seizoen echt vijftien goals maken en tien assists geven.” In navolging van onder anderen Rafael van der Vaart, Hans Kraay jr. en Valentijn Driessen zet ook Swart vraagtekens bij het veelbesproken moment in de slotfase van Ajax - NEC. Niet Berghuis maar Zakaria Labyad nam een vrije trap en diens trap eindigde in de muur. “Wat die deed, kon toch niet? Hij heeft een hele tijd niet gespeeld en eist even een vrije trap op de rand van het strafschopgebied op”, verzucht de oud-aanvaller.

“Als Dusan Tadic speelt en een vrije trap neemt, zeg ik vooruit, maar in dit geval had Berghuis de bal van Labyad moeten afpakken. Misschien vond Steven dat in een volle Johan Cruijff ArenA lastig, maar hij had het wel moeten doen”, oordeelt Swart. “Hij moet zijn bescheidenheid in zulke gevallen opzijzetten, want hij heeft me een pegel in zijn linkerbeen…”

Berghuis creëerde zes kansen tegen NEC en dat was meer dan iedere andere speler op het veld. De assist op Dusan Tadic, de 4-0 in minuut 38, betekende dat Berghuis voor het eerst in zijn carrière direct was betrokken bij een Eredivisie-doelpunt in de Johan Cruijff ArenA. In zijn voorgaande acht competitieduels in de thuishaven van Ajax kwam hij niet tot een doelpunt of een assist.