Barcelona laat fans ook weer schrikken in goed debuut van Depay

Zondag, 15 augustus 2021 om 21:54 • Daniel Cabot Kerkdijk • Laatste update: 22:03

Barcelona is zondagavond met een 4-2 overwinning aan het nieuwe seizoen in LaLiga begonnen. Het team van trainer Ronald Koeman had in eigen huis aanvankelijk weinig moeite met Real Sociedad, dat tien minuten voor tijd tegen een 3-0 achterstand aankeek. De nummer vijf van vorig seizoen kreeg het toch voor elkaar om het nog spannend te maken. Memphis Depay en Frenkie de Jong verschenen aan het startsignaal en waren beiden in de eerste helft goed voor een assist. Barcelona houdt zodoende net als Real Madrid en Atlético Madrid drie punten over aan de eerste speeldag en speelt zaterdag uit bij Athletic Club.

Barcelona maakte in de eerste helft niet de indruk Lionel Messi heel nodig te missen. Het spel van de Catalanen in de eerste 45 minuten was goed en een zeer actieve Depay was zonder meer de meest toonaangevende speler van los Azulgrana. Barcelona zorgde ervoor dat het balbezit van Real Sociedad van korte duur was en was via Antoine Griezmann tot tweemaal toe dicht bij een openingstreffer. Na negentien minuten spelen was het wel raak. Na een verre vrije trap van Depay werd Gerard Piqué volledig vrijgelaten door de defensie van de Basken en kon hij de bal eenvoudig achter doelman Álex Remiro koppen: 1-0.

Memphis Depay ? Gerard Piqué ? ????????! ? De eerste assist van Memphis is een feit en die is ragfijn ?? Een bal op maat, uitgerekend op Piqué die salaris inleverde voor zijn komst! ??#ZiggoSport #LaLiga #BarçaRealSociedad pic.twitter.com/uZJ3VBh7F7 — Ziggo Sport Voetbal (@ZS_Voetbal) August 15, 2021

Koeman keek goedkeurend toe hoe Barcelona, en met name Depay, onder toeziend oog van iets meer dan 20.000 toeschouwers naar een tweede treffer op zoek ging. De aanvaller schoot na 24 minuten spelen recht in de handen van Remiro, die zich enkele minuten later van afstand niet liet verrassen door de Nederlander. In de laatste minuut van de extra tijd was het De Jong die de verdiende 2-0 van de Catalanen inleidde. Na een heerlijke pass van de middenvelder vanaf de rechterkant richting de tweede paal kopte Braithwaite de bal goed en hard achter Remiro.

De 3-0 van Barcelona leek al een minuut na de onderbreking op het scorebord te verschijnen, maar het doelpunt van Griezmann werd wegens buitenspel van De Jong afgekeurd. Niet veel later miste Jordi Alba een dot van een kans. Precies na een fase waarin Real Sociedad zich meer rondom het doelgebied van Neto begaf viel alsnog de 3-0. Na een goede pass van Depay volgde een heerlijke actie van Jordi Alba, die zag hoe Remiro zijn voorzet maar half onschadelijk kon maken. De rebound was een prooi voor Braithwaite.

En daar is de tweede assist van Nederlandse makelij: Frenkie de Jong bedient Martin Braithwaite! ?? De Deen kopt de voorzet perfect binnen ??#ZiggoSport #LaLiga #BarçaRealSociedad pic.twitter.com/zY6Xr1QWMc — Ziggo Sport Voetbal (@ZS_Voetbal) August 15, 2021

Koeman greep de riante voorsprong aan om zowel Sergiño Dest als De Jong rust te gunnen en bracht Sergi Roberto en de debuterende Emerson binnen de lijnen. Barcelona maakte het zichzelf echter nog onnodig lastig. Een diagonale inzet van Julen Lobete betekende na 82 minuten de 3-1 en drie minuten later schoot Mikel Oyarzabal uit een prachtige vrije trap zelfs de 3-2 binnen. Tussendoor hadden debutant Eric García en captain Sergio Busquets nog plaatsgemaakt voor Ronald Araújo en Nico.

Na de 3-2 bracht Koeman met Clément Lenglet in de plaats van Depay een extra verdediger in het veld. Veel supporters vreesden een fatale afloop zoals in het begin en de slotfase van vorig seizoen, waarin Barcelona en met name Lenglet uit het niets wedstrijden weggaven, maar het was uiteindelijk Sergi Roberto die op aangeven van Braithwaite de verlossende 4-2 maakte.