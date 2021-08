Ten Hag looft unieke kwaliteit van ‘krijger’: ‘Zelfs in Nederland dun gezaaid’

Zondag, 15 augustus 2021 om 08:16 • Daniel Cabot Kerkdijk • Laatste update: 08:20

Ajax heeft met Edson Álvarez een speler in huis waar maar weinig van rondlopen in Nederland, zo verzekerde Erik ten Hag zaterdagavond na de 5-0 zege op NEC. Als het aan de trainer van Ajax ligt, blijft de 23-jarige Mexicaan deze voetbaljaargang gewoon in het tenue van de Amsterdammers spelen. Stade Rennes zou bereid zijn om twintig miljoen euro te betalen voor het afkopen van zijn nog drie jaar doorlopende contract.

Ten Hag kreeg bij de NOS de vraag of Ten Hag met de basisplaats van Álvarez in de eerste competitiewedstrijd wilde aangeven dat de Mexicaan ontzettend belangrijk is voor Ajax. “Alle spelers van Ajax zijn belangrijk”, hield de trainer van Ajax zich aanvankelijk op de vlakte. “We hebben weer een kern bij elkaar. In zijn kwaliteit is hij heel erg goed. Dat heb je vandaag ook kunnen zien, als je dat bedoelt.”

Álvarez deed deze zomer mee aan het toernooi om de Gold Cup en verloor twee weken geleden met Mexico uiteindelijk de finale van de Verenigde Staten. De middenvelder keerde terug naar Amsterdam en zat een week geleden in de strijd tegen PSV om de Johan Cruijff Schaal (0-4 verlies) meteen al op de bank, zonder overigens in te vallen. Zaterdag tegen NEC stond hij 76 minuten op het veld, alvorens hij werd vervangen door Victor Jensen.

“Maar ook zonder hem kunnen we wedstrijden winnen. Hij is een krijger. In heel veel wedstrijden is hij ontzettend waardevol. Hij past bij Ajax en brengt een bepaalde waarde in de ploeg. Die hebben wij niet. Dat soort spelers is zelfs in Nederland heel dun gezaaid”, verzekerde Ten Hag, die ook aangaf dat hij intern heeft laten weten dat hij de Mexicaan niet kwijt wil deze zomer. “Dat heb ik gedaan.”

“Wat mij betreft is het geen issue, dat boek kunnen we sluiten. Edson Álvarez speelt dit seizoen bij Ajax.” Medio juli maakte De Telegraaf voor het eerst melding van een bod van Stade Rennes op Álvarez. De Fransen wilden volgens de krant toen achttien miljoen euro neertellen, een aanbieding die door Ajax van tafel geveegd werd. Directeur voetbalzaken Marc Overmars ontkende het bod eind juli in gesprek met Voetbal International. Mike Verweij van De Telegraaf hield de berichtgeving echter vol en deed de uitspraken van Overmars af als onderdeel van de onderhandelingen, in de hoop een beter bedrag voor Álvarez binnen te halen.

“Een concreet bod hebben wij niet ontvangen, maar ik geloof wel dat Stade Rennes serieuze interesse heeft”, zei Overmars op 28 juli. “Daar kunnen wij heel duidelijk over zijn: op dit moment is een vertrek van hem een no go. Hij is inmiddels een belangrijke speler geworden. Hij mag van ons dus niet weg.” De Telegraaf sloot vrijdag niet uit dat Overmars van gedachten is veranderd na het nieuwe bod op de Mexicaan. De directeur van Ajax stelde eerder ongeveer 50 miljoen euro te willen binnenhalen gedurende de huidige transferperiode, maar voorlopig is 'pas' voor 31 miljoen euro aan spelers verkocht. Álvarez is de enige speler van Ajax waarvoor momenteel concrete interesse is.