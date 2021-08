Haaland schittert met twee goals en drie assists in dikke zege van Dortmund

Zaterdag, 14 augustus 2021 om 20:22 • Daniel Cabot Kerkdijk • Laatste update: 20:31

Borussia Dortmund is het nieuwe seizoen in de Bundesliga met een dikke overwinning begonnen. Het team van trainer Marco Rose was zaterdagavond mede dankzij Erling Braut Haaland met 5-2 te sterk voor Eintracht Frankfurt. De aanvaller, die een week geleden al drie keer had gescoord in het bekerduel met SV Wehen Wiesbaden (0-3), was in de eerste competitiewedstrijd bij alle goals van die Borussen betrokken: drie assists en twee treffers. Donyell Malen maakte na 73 minuten spelen als invaller zijn eerste minuten in de Bundesliga.

Na een zeer sterke eerste helft ging Borussia Dortmund met een volledig verdiende 3-1 voorsprong de rust in. Eintracht Frankfurt, dat defensief wankel oogde en in aanvallend opzicht bij tijd en wijle wanhopig, mocht blij zijn dat een doelpunt van Marco Reus enkele minuten voor de pauze dankzij de VAR werd afgekeurd. In de eerste twintig minuten hielden de teams van Rose en Olivier Glasner elkaar in evenwicht en waren er amper doelkansen, maar in het restant van de eerste helft bracht Haaland de wedstrijd uit balans.

Na een balverovering van Thorgan Hazard was Haaland niet af te stoppen in zijn mars richting het strafschopgebied en zag hij Reus de bal na zijn pass in het doel schuiven: 1-0. Luttele minuten later kwam Eintracht, met Filip Kostic in de basis en Amin Younes op de bank, op gelukkige wijze op gelijke hoogte. Giovanni Reyna verspeelde de bal op eigen helft, waarna Felix Passlack de bal uiteindelijk op de rand van het zestienmetergebied ongelukkig achter doelman Gregor Kobel werkte toen hij een schot op doel wilde voorkomen: 1-1.

Het team van Rose slaagde erin om in twee minuten tijd naar een 3-1 voorsprong uit te lopen. Na voorbereidend werk van Reus en wederom Haaland schoot Hazard de bal aan de rechterkant van het strafschopgebied via de voet van doelman Kevin Trapp hoog in het doel: 2-1. In minuut 34 liet Stefan Ilsanker zich als laatste man kinderlijk aftroeven door Haaland, die oog in oog met Trapp zijn eerste competitietreffer maakte: 3-1. Vijf minuten voor rust ging er streep door de 4-1 toen Trapp een corner wilde voorkomen, maar hij daarmee Reus in staat stelde om de bal binnen te werken. De VAR zag echter dat de bal de achterlijn was gepasseerd en dus kreeg de thuisploeg een corner, die uiteindelijk niets opleverde.

Eintracht Frankfurt startte met drie nieuwe gezichten, onder wie debutant Jens Petter Hauge, aan de tweede helft, en maakte in openingsfase een betere indruk. De 4-1 na nog geen uur spelen was echter funest voor het team van Glasner. Na een scrimmage in het zestienmetergebied belandde de bal via Haaland uiteindelijk voor de voeten van Reyna, die het leer van dichtbij binnenschoot. Iets minder dan twintig minuten voor het einde volgde doelpunt nummer twee voor Haaland. Na slordig balverlies van de bezoekers op een gevaarlijke plek stond de Noor niet buitenspel toen hij ter hoogte van de middenlijn wegsprintte en na een rush over tientallen meters verschalkte hij Trapp opnieuw: 5-1.

Malen kwam vlak na de 5-1 als vervanger van Hazard binnen de lijnen kwam en enkele minuten later maakte ook Antonios Papadopoulos, in de plaats van Axel Witsel, zijn competitiedebuut voor BVB. Hauge bepaalde in de slotfase de eindstand. Invaller Ragnar Ache verlengde een corner, waarna de Noor attenter was dan Thomas Delaney en van dichtbij binnenschoot: 5-2. Komende dinsdag speelt Dortmund reeds om de eerste prijs van het seizoen. Dan is Bayern München de tegenstander in de strijd om de DFL-Supercup.