Landgenoot Jorge Sampaoli kan weinig begrip opbrengen voor transfer Messi

Zaterdag, 14 augustus 2021 om 16:25 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 16:29

De transfer van Lionel Messi naar Paris Saint-Germain is niet door iedereen met gejuich ontvangen. De Argentijn, die deze week definitief de overstap maakte naar de Franse hoofdstad, hoeft op weinig lovende woorden te rekenen van Jorge Sampaoli. Dat is opmerkelijk, aangezien de trainer van Olympique Marseille een landgenoot is van Messi en zelfs met hem samenwerkte bij de nationale ploeg van Argentinië.

Sampaoli vreest dat het gat tussen PSG en de rest van de Franse competitie alsmaar groter wordt door de kooplustige houding van de Parijzenaren. PSG verzekerde zich deze zomer van de komst van Gianluigi Donnarumma, Achraf Hakimi, Sergio Ramos, Georginio Wijnaldum en Messi en hoopt daarmee voor het eerst in de geschiedenis beslag te leggen op de Champions League. "De transfer van de beste speler ter wereld naar PSG heeft uiteraard gevolgen voor het niveauverschil tussen PSG en de andere clubs in de Ligue 1", is Sampaoli van mening.

Sampaoli was afgelopen weekend tijdens de openingswedstrijd met 2-3 te sterk voor Montpellier, maar verwacht niet dat het een spannende strijd zal worden in de Franse competitie. "Deze transfer herinnert iedereen er weer aan dat macht sterker is dan gerechtigheid", gaat de oefenmeester van Marseille verder. "Met Messi erbij zullen veel meer mensen naar de Ligue 1 kijken, maar zijn komst betekent ook dat gerechtigheid is verdwenen. Ik hoop dat traditionele clubs als Marseille op termijn ook dezelfde mogelijkheden hebben als PSG, dat nu door hun economische positie de Ligue 1 kan domineren."

Messi en Sampaoli zijn zeker geen onbekenden van elkaar. Tijdens het WK van 2018 werd de toenmalig bondscoach van Argentinië hevig bekritiseerd door onder meer Messi. De spelers vroegen na de 3-0 nederlaag tegen Kroatië om een gesprek met de technische staf. Sampaoli en zijn assistenten Lionel Scaloni en Sebastián Beccacece schoven aan en kregen binnen een kwartier een waslijst aan klachten te horen. Spelers beklaagden zich over het gebrek aan vastigheid, de trainingsmethodes, de wijzigingen in de opstelling en onderlinge akkefietjes. De spelersgroep zou onder aanvoering van Javier Mascherano en Messi duidelijk hebben gemaakt dat er geen vertrouwen meer in de bondscoach was. In de zomer van 2018 vertrok hij.