Ron Vlaar ziet bij Vitesse één lichtpunt en bekritiseert afwezige Tannane

Donderdag, 12 augustus 2021 om 23:03 • Mart van Mourik • Laatste update: 23:55

Ron Vlaar is erg te spreken over het optreden van Million Manhoef in het Conference League-duel met Dundalk. Vitesse wist in Ierland ternauwernood een 1-2 overwinning uit het vuur te slepen en plaatste zich zodoende voor de play-offs. De analyticus is onder de indruk van de het spel van de negentienjarige buitenspeler, die volgens Vlaar ‘de enige is die echt goed speelde’. In de voorbeschouwing op de ontmoeting gaf Vlaar bovendien te kennen dat het een ‘zegen’ is dat Oussama Tannane niet bij de wedstrijdselectie zat, al rectificeerde hij die uitspraak na afloop.

“De enige die echt goed speelt is Manhoef. One in a million Manhoef”, zegt Vlaar op RTL7 gekscherende wijze. “Maar even serieus. Hij heeft echt heel veel lef, heel veel flair, snelheid en aannames naar voren toe. Het is echt genieten. Ik vind hem er echt uitspringen. Vorige week werd er nog de hele tijd gekeken naar Bazoer, maar hij was eigenlijk onzichtbaar vandaag”, aldus de analyticus van dienst.

Voorafgaand aan de wedstrijd liet Vlaar zich zeer kritisch uit over Tannane. De Marokkaans international kwam in het heenduel (2-2) nog als invaller binnen de lijnen, maar hij werd wegens het gebrek aan fitheid voor de return in Ierland buiten de wedstrijdselectie gehouden door trainer Thomas Letsch. Vlaar denkt dat het voor Vitesse een ‘zegen’ is dat de aanvallende middenvelder er niet bij is. "Ik vind het een fantastische speler, maar hoe hij zich nu gedraagt... Hij is niet topfit, komt te dik terug en heeft totaal geen ritme."

De analist vond het dan ook geen verrassing dat de aanvallende middenvelder niet bij de wedstrijdselectie zit. “Hij is niet zo goed dat hij vanuit dit standpunt zomaar even een wedstrijd beslist voor Vitesse. Maar zijn teamgenoten verwachten dat wel van hem”, vermoedt Vlaar, die het duel in Arnhem als voorbeeld aanhaalt. “Je ziet bij de andere spelers het gevoel opkomen van: hij komt erin en hij gaat het doen voor ons. Dat gevoel is er nu niet. Dus zullen ze een tandje bij gaan zetten. Daarom denk ik dat ze als team beter voor de dag gaan komen”, besluit de voormalig verdediger, die zijn woorden enigszins bijstelde na afloop.

"Of ik gezien heb dat Vitesse profiteerde van de afwezigheid van Tannane? Nou eigenlijk niet om eerlijk te zijn", verkondigde Vlaar in de nabeschouwing. "En ook dat is eigenlijk heel teleurstellend. Natuurlijk durf ik ook niet te zeggen dat ze mét Tannane veel beter zouden hebben gespeeld. Vorige week kwam hij erin, en toen kwam er een soort tamheid over de rest van de ploeg. Maar laten we vooral heel blij zijn dat ze door zijn naar de laatste voorronde."

Op bezoek bij Dundalk genoten de Arnhemmers bij rust een comfortabele voorsprong, die in de tweede helft nog wel in gevaar kwam maar niet meer werd weggegeven: 1-2. Het was nipt voldoende om zich te plaatsen voor de play-offs na het gelijkspel in de heenwedstrijd. Volgende week donderdag treft de ploeg van Letsch RSC Anderlecht, dat over twee wedstrijden veel te sterk was voor het Albanese Laçi. De return tegen de Belgen wordt op 26 augustus afgewerkt.